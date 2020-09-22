《午市前瞻》恒指技術跌穿頸線，或下試２２６００至２３０００點

《經濟通通訊社２２日專訊》外圍股市走低，加上港股昨日跌穿二萬四關，今日持續受壓。

恆指今早低開１１１點至２３８３９點後，曾挫至２３７１１點半日低位，再創出６月中以來新

低。大市之後主要在２３８００點至２３９００點位置徘徊，舊經濟股與賭股領跌，半日收報

２３８８７點，跌６３點或跌０﹒２６％，主板成交５５５﹒３６億元。國企指數報９６５２點

，升１２點或升０﹒１３％。恆生科技指數報７３０７點，升１１１點或升１﹒５５％。

Ａ場則個別發展，上證綜合指數報３３１２點，跌４點或跌０﹒１２％，成交

５９７﹒５１億元人民幣。而深證成份指數報１３１８４點，升３４點或升０﹒２６％，成交

２６１４﹒１２億元人民幣。

重磅股續軟，由匯控（００００５）領跌２﹒５６％，報２８﹒５５元，直逼「２８元供股

價」；中移動（００９４１）走低０﹒３９％，報５１﹒７元；友邦（０１２９９）軟

０﹒１３％，報７８﹒２元；騰訊（００７００）跌０﹒１％，報５１６元。惟港交所

（００３８８）微升０﹒３３％，報３６８﹒２元。



＊憂累爆第四波疫情港產走軟，大Ａ領跌藍籌挫近４％＊



本港疫情有所反彈，市場憂將會爆發第四波疫情，恐比第三波更嚴重。使本港地產股承壓齊

軟。由太古Ａ（０００１９）領跌３﹒６６％，報３６﹒８５元；而長和（００００１）跌

２﹒２９％，報４６﹒９５元；心恆隆地產（００１０１）跌１﹒６８％，報１９﹒８６元；新

世界發展（０００１７）跌０﹒７９％，報３７﹒７元；九置（０１９９７）軟０﹒７８％，報

３１﹒７５元；新地（０００１６）跌０﹒６５％，報９９﹒０５元。

部分航空公司連續出現肺炎確診個案，暫收緊著陸法例，航空股走低，包括三大國航齊軟。

國航（００７５３）跌３﹒８６％，報５﹒４８元；南航（０１０５５）跌２﹒８６％，報

４﹒４２元；東航（００６７０）跌１﹒９８％，報３﹒４７元。而首都機場（００６９４）跌

２﹒７３％，報４﹒６３元。國泰（００２９３）跌０﹒８８％，報５﹒６４元。

據報指內地積極打擊洗錢活動，導致不少澳門賭廳嚴重缺乏港元現金，有賭客因而無法兌換

籌碼，濠賭股今早續有沽壓。兩藍籌賭股齊挫，銀娛（０００２７）跌３﹒４５％，報５３﹒１

元；金沙（０１９２８）跌２﹒８５％，報３０﹒６５元；新濠國際（００２００）領跌板塊挫

５﹒２５％，報１４﹒８元；澳博（００８８０）軟４％，報９﹒５９元；永利澳門

（０１１２８）挫３﹒８８％，報１２﹒４元；美高梅（０２２８２）跌３﹒１％，報９﹒６９

元。



＊傳中國投近十萬億人幣發展半導體產業，華虹升逾６％＊



傳中國計劃於２０２５年前投入９﹒５萬億人民幣發展國內半導體產業，刺激半導體股連日

攀升。華虹半導體（０１３４７）領跑揚６﹒０３％，報２７﹒２５元；中芯（００９８１）升

２﹒２１％，報２０﹒８５元；中電華大科技（０００８５）升３﹒７％，報０﹒８４元；上海

復旦（０１３８５）走上０﹒４２％，報１４﹒３８元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）升

０﹒３７％，報８０﹒３元。

有外媒指滴滴出行與比亞迪（０１２１１）合作，比亞迪為滴滴的運輸業務生產訂製的電動

汽車，並計劃今年內交付。兩公司暫不回應傳聞。比亞迪揚升４﹒５％，報１０６﹒８元。其他

車股個別發展，五菱汽車（００３０５）揚１﹒４７％，報０﹒３４５元；廣汽（０２２３８）

跌３﹒７８％，報６﹒８７元；長汽（０２３３３）跌３﹒５５％，報９﹒７８元；吉利汽車

（００１７５）跌２％，報１５﹒６８元；北京汽車（０１９５８）走低１﹒７４％，報

３﹒３８元；華晨中國（０１１１４）跌２﹒１３％，報６﹒８８元。

市傳新蘋果手機ｉＰｈｏｎｅ１２將於下月中面世，蘋果概念股普漲。由高偉電子

（０１４１５）領跑飆升９﹒７９％，報３﹒１４元；比亞迪電子（００２８５）走上

﹒４１％，報３９﹒４元；富智康（０２０３８）升０﹒９７％，報１﹒０４元。手機孖寶舜宇

（０２３８２）亦升１﹒５６％，報１２４元；而瑞聲（０２０１８）亦揚０﹒８％，報４４元

丘鈦科技（０１４７８）要走低１﹒０６％，報９﹒３１元。



＊蘇沛豐：看好比亞迪電子市佔率上升，３５元可吸＊



隔晚美股三大指數下挫，拖累恆指早市最低見２３７１１點，創三個多月低，招銀國際研究

部策略師蘇沛豐向《經濟通通訊社》表示，近日港美股市下跌，主要受累對疫情和經濟復甦的憂

慮，他看淡港股短線走勢，而今日恆指已跌穿２４００點頸線，或進一步下行至２２６００點至

２３０００點，即５月下旬低位位置，惟他認為需多觀察兩日才能確立下行形態。

有指ｉＰｈｏｎｅ １２將於１０月中亮相，蘇沛豐指，一般相關概念股份會偷步炒起，蘇

沛豐在當中較看好比亞迪電子，料其受惠ｉＰｈｏｎｅ帶動新板塊周期，市佔率亦會提升。他認

為３５元可吸納，上望４３元。（ｎｓ、ｊｃ）

