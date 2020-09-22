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即市新聞

22/09/2020 17:30

《小傳日記》大象繼續差，魚缸跌成渣；瑞信再唱淡，濠賭佬更慘！

　　《小傳日記》花旗國新冠肺炎疫情未見改善，國會共和民主兩黨又遲遲未就新一輪紓困方案
達成協議，加上國際調查記者同盟（ＩＣＩＪ）發表多家銀行涉及洗黑錢報告，隔晚花旗三大指
數繼續回吐，拖累「孖屐」氣氛，香江魚缸今朝低開１１１點報２３８３９點。但係大象（００
００５）創１２年新低，濠賭佬、地產佬、石油佬表現強差人意，亞洲主要「孖屐」收跌，加上
美期亦偏軟，魚缸最多曾跌２７５點見２３６７５。最終魚缸報２３７１６，跌２３３點或跌０
﹒９８％，主板成交１０６０﹒４１億元。國企指數報９５７６點，跌６３點或跌０﹒６６％。
恆生科技指數報７２３３點，升３７點或升０﹒５２％。
　　Ａ場走低，上證綜指報３２７４點，跌４２點或跌逾１巴仙，深證成指報１３０２３點，跌
１２６點或跌近１巴仙；兩市全日成交７０２３億人仔，按日減少７巴仙。
　　重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）走低１巴仙，報５１１﹒５銀；ＡＩＡ（０１２９９
）跌低１巴仙，報７７﹒４５銀；大象（００００５）唔見２巴仙，報２８﹒７銀；神州移動（
００９４１）潛水近１巴仙，報５１﹒５銀；生發發（００３８８）跣低近１巴仙，報３６４﹒
２銀。

＊嚴打洗黑錢馬交跌勢現，入境再收緊鐵鳥真傷心＊

　　馬交佬認真慘，先係疫情關係已經無人嚟玩兩手，然後神州因為嚴打洗黑錢活動，令到馬交
唔少賭廳都已經唔夠Ｃａｓｈ，賭仔都無辦法Ｃａｓｈ　Ｏｕｔ，濠賭股點會唔跌呢？銀河娛樂
（０００２７）挫逾３巴仙，報５３﹒２銀；新濠國際（００２００）瀉逾７巴仙，報１４﹒５
銀；澳博控股（００８８０）走低逾半成，報９﹒４４銀；永利澳門（０１１２８）撻低逾４巴
仙，報１２﹒３４銀；金沙中國（０１９２８）挫逾２巴仙，報３０﹒７５銀；美高梅（０２２
８２）唔見近１巴仙，報９﹒９２銀。
　　而香江呢邊日日都有輸入個案，張竹君就日日開記者會，近日再收緊規例，如果客機有５個
或以上確診，或許連續相同航班抵港有３名或以上確診，航線就要停飛１４日，慘慘豬囉，國泰
（００２９３）跌逾２巴仙，報５﹒５７銀；南航（０１０５５）挫逾半成，報４﹒３１銀；東
航（００６７０）挫近半成，報３﹒３７銀；國航（００７５３）回吐近６巴仙，報５﹒３６銀


＊科技股未死半導體撐起，與滴滴合作比亞迪逆漲＊

　　今日恆指雖然繼續插水，但科指都叫做維持升勢啦！阿里巴巴（０９９８８）跳高１巴仙，
報２６４﹒８銀；計畫分拆京東健康上市嘅京東（０９６１８）升１巴仙，報２９０銀；阿里健
康（００２４１）飛高逾１巴仙，報１９﹒１銀。美團點評（０３６９０）漲唔夠１巴仙，報２
４２﹒６銀。
　　神州有消息話，網約車巨頭滴滴出行與比亞迪合作，比亞迪（０１２１１）為滴滴嘅運輸業
務生產定製電動汽車。原來有大單生意，比亞迪（０１２１１）漲近４巴仙，報１０６﹒２銀。
不過其他車股則唔多得啦，吉利汽車（００１７５）跪低４巴仙，報１５﹒３銀；華晨中國（０
１１１４）腳軟逾１巴仙，報６﹒９４銀；長城汽車（０２３３３）瀉逾６巴仙，報９﹒４７銀
；廣汽（０２２３８）回吐逾半成，報６﹒７７銀。
　
＊蘋果出新機手機佬起飛，晶片佬造好ＡＳＭ上掃＊
　
　　有傳新蘋果手機ｉＰｈｏｎｅ１２將會係下月中面世，部分手機設備佬表現幾搶眼！高偉電
子（０１４１５）抽高逾１０巴仙，報３﹒１５銀；舜宇光學（０２３８２）升唔夠１巴仙，報
１２２﹒５銀；富智康（０２０３８）鏟高４巴仙，報１﹒０７銀；比亞迪電子（００２８５）
起哄逾２巴仙，報３９銀；瑞聲科技（０２０１８）軟唔夠１巴仙，報４３﹒５銀。
　　早前有消息話神州計畫喺２０２５年前投入９﹒５萬億銀人仔，去發展神州半導體產業，晶
片佬繼續造好！傳與投資者洽商私有化ＡＳＭ太平洋（００５２２），雖然公司出聲明否認，但
全日仍炒高逾６巴仙，報８４﹒９銀；華虹半導體（０１３４７）飆半成，報２６﹒９５銀；中
芯國際（００９８１）跳高唔夠１巴仙，報２０﹒４５銀。請請！

　　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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