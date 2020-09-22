《小傳日記》大象繼續差，魚缸跌成渣；瑞信再唱淡，濠賭佬更慘！

《小傳日記》花旗國新冠肺炎疫情未見改善，國會共和民主兩黨又遲遲未就新一輪紓困方案

達成協議，加上國際調查記者同盟（ＩＣＩＪ）發表多家銀行涉及洗黑錢報告，隔晚花旗三大指

數繼續回吐，拖累「孖屐」氣氛，香江魚缸今朝低開１１１點報２３８３９點。但係大象（００

００５）創１２年新低，濠賭佬、地產佬、石油佬表現強差人意，亞洲主要「孖屐」收跌，加上

美期亦偏軟，魚缸最多曾跌２７５點見２３６７５。最終魚缸報２３７１６，跌２３３點或跌０

﹒９８％，主板成交１０６０﹒４１億元。國企指數報９５７６點，跌６３點或跌０﹒６６％。

恆生科技指數報７２３３點，升３７點或升０﹒５２％。

Ａ場走低，上證綜指報３２７４點，跌４２點或跌逾１巴仙，深證成指報１３０２３點，跌

１２６點或跌近１巴仙；兩市全日成交７０２３億人仔，按日減少７巴仙。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）走低１巴仙，報５１１﹒５銀；ＡＩＡ（０１２９９

）跌低１巴仙，報７７﹒４５銀；大象（００００５）唔見２巴仙，報２８﹒７銀；神州移動（

００９４１）潛水近１巴仙，報５１﹒５銀；生發發（００３８８）跣低近１巴仙，報３６４﹒

２銀。



＊嚴打洗黑錢馬交跌勢現，入境再收緊鐵鳥真傷心＊



馬交佬認真慘，先係疫情關係已經無人嚟玩兩手，然後神州因為嚴打洗黑錢活動，令到馬交

唔少賭廳都已經唔夠Ｃａｓｈ，賭仔都無辦法Ｃａｓｈ Ｏｕｔ，濠賭股點會唔跌呢？銀河娛樂

（０００２７）挫逾３巴仙，報５３﹒２銀；新濠國際（００２００）瀉逾７巴仙，報１４﹒５

銀；澳博控股（００８８０）走低逾半成，報９﹒４４銀；永利澳門（０１１２８）撻低逾４巴

仙，報１２﹒３４銀；金沙中國（０１９２８）挫逾２巴仙，報３０﹒７５銀；美高梅（０２２

８２）唔見近１巴仙，報９﹒９２銀。

而香江呢邊日日都有輸入個案，張竹君就日日開記者會，近日再收緊規例，如果客機有５個

或以上確診，或許連續相同航班抵港有３名或以上確診，航線就要停飛１４日，慘慘豬囉，國泰

（００２９３）跌逾２巴仙，報５﹒５７銀；南航（０１０５５）挫逾半成，報４﹒３１銀；東

航（００６７０）挫近半成，報３﹒３７銀；國航（００７５３）回吐近６巴仙，報５﹒３６銀

。



＊科技股未死半導體撐起，與滴滴合作比亞迪逆漲＊



今日恆指雖然繼續插水，但科指都叫做維持升勢啦！阿里巴巴（０９９８８）跳高１巴仙，

報２６４﹒８銀；計畫分拆京東健康上市嘅京東（０９６１８）升１巴仙，報２９０銀；阿里健

康（００２４１）飛高逾１巴仙，報１９﹒１銀。美團點評（０３６９０）漲唔夠１巴仙，報２

４２﹒６銀。

神州有消息話，網約車巨頭滴滴出行與比亞迪合作，比亞迪（０１２１１）為滴滴嘅運輸業

務生產定製電動汽車。原來有大單生意，比亞迪（０１２１１）漲近４巴仙，報１０６﹒２銀。

不過其他車股則唔多得啦，吉利汽車（００１７５）跪低４巴仙，報１５﹒３銀；華晨中國（０

１１１４）腳軟逾１巴仙，報６﹒９４銀；長城汽車（０２３３３）瀉逾６巴仙，報９﹒４７銀

；廣汽（０２２３８）回吐逾半成，報６﹒７７銀。



＊蘋果出新機手機佬起飛，晶片佬造好ＡＳＭ上掃＊



有傳新蘋果手機ｉＰｈｏｎｅ１２將會係下月中面世，部分手機設備佬表現幾搶眼！高偉電

子（０１４１５）抽高逾１０巴仙，報３﹒１５銀；舜宇光學（０２３８２）升唔夠１巴仙，報

１２２﹒５銀；富智康（０２０３８）鏟高４巴仙，報１﹒０７銀；比亞迪電子（００２８５）

起哄逾２巴仙，報３９銀；瑞聲科技（０２０１８）軟唔夠１巴仙，報４３﹒５銀。

早前有消息話神州計畫喺２０２５年前投入９﹒５萬億銀人仔，去發展神州半導體產業，晶

片佬繼續造好！傳與投資者洽商私有化ＡＳＭ太平洋（００５２２），雖然公司出聲明否認，但

全日仍炒高逾６巴仙，報８４﹒９銀；華虹半導體（０１３４７）飆半成，報２６﹒９５銀；中

芯國際（００９８１）跳高唔夠１巴仙，報２０﹒４５銀。請請！



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