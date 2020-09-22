《廣匯論勢－鄭廣復》日圓直盤被動走強，非避險因素所為

《廣匯論勢》昨天（２１日）美元兌日圓跌至１０４﹒００後反彈，市場以美國ＣＯＶＩＤ

－１９疫情升溫，並可能導致再度封城，令避險情緒上升去解釋日圓的強勢。不過，避險理由根

本不成立，要數避險，為何沒有黃金份？昨晚金價更一度跌穿１９００美元關口，低見每盎司

１８８２美元。其次，美元兌日圓並非昨天才走強，早在上周三（１６日）已向下突破１０５收

市，理由當然是聯儲局召開議息會議，鴿就梗架啦，非美升住等議息結果極之正路。



不過自３月以來，日圓不太受惠於美元的弱勢，其他主要非美元均在８月份突破３月份的最

大阻力位，只有日圓仍與３月份高位相差逾４００點子，亦即日圓的升勢大幅落後於其他非美貨

幣，同時亦反映主要非美貨幣自３月以來的升勢不但反映在直盤上，同時亦反映在交叉盤之上，

無須觀察已知主要非美貨幣兌日圓亦同步上升。



當炒家開始計數離場，拋售非美貨幣時，難道還會持有非美兌日圓的交叉盤長倉？當然不會

！答案已經出咗嚟，在市場全面平掉主要貨幣兌美元及日圓的長倉下，美元兌日圓自然出現被動

式下跌，這就是昨天美元兌日圓跌至１０４﹒００的真正原因！



投資者不要經常將「避險」一詞掛在口邊，股市跌，日圓升，係避險；股市跌，美元升，又

係避險，現在股市跌，金價跌，日圓升，又係一次避險。避險，係你原本無打算做，但因為有某

些風險出現而走去做，即係由零變成一，唔係你已經做緊一樣嘢，但因為有風險，所以唔做呢樣

嘢，即係將一減去一！明無？



現時各主要貨幣息口咁高咁大，仲有幾多投資者將日圓繼續視為套息貨幣？既然無特殊誘因

，何須硬要套上避險一角，這只會焗限了你的思維。筆者在９月１７日指出，美元兌日圓已跌穿

江恩正方至１０８﹒５５至１０５﹒５５範圍，後市料跌至１０２﹒５５的江恩水平角才有較強

支持，短期當以１０５﹒５５為重要反彈阻力。《資深外匯評論員 鄭廣復》

（ｆｘｗ３３３３＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ）



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