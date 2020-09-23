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即市新聞

23/09/2020 10:13

《窩輪豪情－梁業豪》匯控（５）中長線不宜，惟短線可伺機博反彈

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、
工業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國
神華（０１０８８）、網易（０９９９９）與港燈（０２０３８），可用作買入其相關認購權證
或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選
匯控、中國海外（００６８８）與永利澳門（０１１２８）。
　　匯控的中期局勢與長期局勢均屬顯著向淡，肯定不是理想的中長線持貨對象。然而，對買賣
相關牛證的超短線或短線投機者而言，昨天（２２日）有跡象顯示入市時機快將來臨，大家可開
始捕捉圖利機會，詳情請於今天（２３日）６：１５ｐｍ在「梁業豪ＹｏｕＴｕｂｅ頻道」的「
投資者影音分析內，收看筆者對該股的最新形勢，以及重要支持與博反彈的目標所作的詳細講解
。雖然昨晚美股反彈，鑑於港股全面局勢顯著向淡，本欄認為投資者應趁高繼續減持現貨，待局
勢有跡象轉好時，才考慮重新將資金投進市場內。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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