《午市前瞻》標指及納指料見短期底，港股二萬三有支持

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美股三大指數反彈，科技股領漲大市，美國總統特朗普在

聯合國大會一般性辯論一如預期炮轟中國，港股連跌兩日累挫近７４０點後，今日跌幅略為放援

，開跌１５點報２３７０１點，盤中一度倒升７３點報２３７９０點；惟匯控（００００５）曾

跌穿２００９年的２８元「世紀供股價」，兼創近９年新低，Ａ股兩市倒跌拖累下大部分中資金

融股亦走低，恆指最低見２３５５９點跌１５６點；早市尾盤匯控跌幅有所收窄，恆指收報２３

７１３點，微跌２點，主板成交５５７﹒３３億元。國指報９５６１點，跌１５點或０﹒１６％

。

科指繼續跑贏大市，收升５５點或０﹒７７％，報７２８８點。

重磅股方面，騰訊（００７００）四跌後反彈，微升０﹒２９％，報５１３元；港交所（０

０３８８）升１﹒２１％，報３６８﹒６元；中移動（００９４１）跌１﹒０７％，報５０﹒９

５元；建行（００９３９）跌１﹒３３％，報５﹒１９元；友邦（０１２９９）軟０﹒０６％，

報７７﹒４元。

Ａ股兩市反覆向上，上證綜指收報３２７５點，升不足１點，成交１４０３﹒９３億元人民

幣。深證成指報１３０７１點，升４７點或０﹒３７％，成交２５５８﹒３７億元人民幣。



＊匯控曾跌穿２８元，傳東亞出售人壽保險業務升逾３％＊



本地銀行股受累美國聯儲局持續減息，經濟大環境疲弱，股價年初以來已累跌不少，其中匯

控成為中美政治磨心下，股價已經腰斬，集團今日經歷第三連跌，盤中最低見２７﹒５元，穿２

８元「世紀供股價」，早市尾盤有承接，收報２８﹒２５元，跌１﹒５７％。市場對該股的看法

頗為分歧，有分析認為會跌至２０元附近，亦有人認為短線可博反彈。

逆境之下，有銀行選擇積極面對，《彭博》引述知情人士指，東亞（０００２３）已經完成

業務和資產的全面檢討，最快日內公布有關出售人壽保險業務事宜，東亞揚３﹒３２％，報１６

﹒１８元。

其他銀行股方面，恆生（０００１１）跌０﹒８６％，報１１４﹒７元；中銀（０２３８８

）軟０﹒４７％，報２１元；渣打（０２８８８）升１﹒１７％，報３４﹒５元。



＊馬斯克稱要大降電池價格，贛鋒鋰業續吐近２％＊



上周美國原油庫存意外增加６９﹒１萬桶至約４﹒９５３億桶，較市場預計的減少６０萬桶

的預期有落差，原油期貨亞洲時段繼續向下，三桶油走低，中石化（００３８６）跌０﹒９３％

，報３﹒１９元；中海油（００８８３）走低１﹒２６％，報７﹒８１元；中石油（００８５７

）軟０﹒４１％，報２﹒４１元。Ｆ三星原油期（０３１７５）跌０﹒５９％，報２﹒６７４元

；中海油服（０２８８３）微升０﹒１８％，報５﹒４４元。

特斯拉舉行電池日活動，行政總裁馬斯克表示，計劃修訂電池設計，以便大幅降低電池價格

，估計要最少三年才可達成目標，特斯拉概念股個別發展，贛鋒鋰業（０１７７２）走低１﹒９

９％，報３９﹒４元。消息指比亞迪股份（０１２１１）與德國車廠、平治母公司戴姆勒洽商，

就「絕緣柵雙極晶體管」晶片的談判處於後期階段，比亞迪股份仍軟０﹒８５％，報１０５﹒３

元。雅迪控股（０１５８５）跌１﹒７４％，報１１﹒２８元；福耀玻璃（０３６０６）升１﹒

３％，報２７﹒３元；耐世特（０１３１６）升１﹒３６％，報５﹒２２元。

受惠電池日消息，車股普遍走高，吉利（００１７５）升１﹒１８％，報１５﹒４８元；華

晨（０１１１４）升０﹒１４％，報６﹒９５元；廣汽（０２２３８）升０﹒３％，報６﹒７９

元；長汽（０２３３３）升１﹒０６％，報９﹒５７元。



＊獲高盛調高目標逾一成四，玖紙抽高近１２％＊



玖紙（０２６８９）截至今年六月底止純利按年升逾７％，惟派息大增逾兩成六，集團績後

獲高盛及摩通調升目標價，股價早市收漲１１﹒８５％，報１０﹒７６元。其他紙業股跟漲，理

文造紙（０２３１４）走高２﹒２６％，報５﹒８７元；晨鳴紙業（０１８１２）升０﹒８６％

，報３﹒５元；陽光紙業（０２００２）揚４﹒３８％，報１﹒４３元。

標普全球市場財智旗下研究子公司稱，美國對華豬肉出口已經超過了貿易戰之前的水平，因

巴西ＪＢＳ ＳＡ ＪＢＳＳ３﹒ＳＡ和史密斯菲爾德所有者中國萬洲國際（００２８８）發貨

量增加，但萬洲為早市表現最差藍籌，跌２﹒１８％，報６﹒２９元。其他豬肉股個別發展，雨

潤食品（０１０６８）跌１﹒３３％，報０﹒７４元。卜蜂國際（０００４３）升１﹒３５％，

報０﹒７５元。中糧肉食（０１６１０）升１﹒７７％，報２﹒８７元。



＊黃偉康：建議現價買入京東＊



雖然美股回穩，惟港股本日走勢仍未見起色。安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社

》表示，近期港股走勢偏軟主要受Ａ股拖累，因市場原憧憬中央推出更多刺激經濟措施，惟只見

「逆回購」；加上內地長假期將至，不少投資者既憂資金鏈緊張，且怕假期內出現突發政治事件

，故市場偏向保守。他又認為標普５００指數及納斯達克指數已出現短期底，料港股短期２３０

００點有支持，且能重返二萬四關。

黃偉康表示，近期歐美疫情個案再度上升，料傳統舊經濟股份有下行壓力。然而，美股科技

股見回穩定且不少見一定程度調整，建議可留意科技股，他推薦買入京東（０９６１８）。他稱

該股有分拆概念，市盈率不高，建議現價買入，但２９０元之下買入更佳；目標價３２５元，跌

穿２７３元止蝕。（ｋｓ、ｎｓ）

