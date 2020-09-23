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即市新聞

23/09/2020 10:28

《樓市亮話－湯文亮》香港樓市，時日無多

　　《樓市亮話》上星期五晚（１８日）去扶輪社做網上講座，題目是「樓市的危與機」，我話
題目唔夠震撼，應該叫「香港樓市，時日無多」，嚇了大家一跳，我話唔使驚，題目只是嘩眾取
寵，其實內容都是講樓市的危與機。
　
　　較早前李嘉誠引述蘇東坡的《赤壁賦》內所講，變與不變，其實是對事物睇法是可以很極端
，蘇東坡話，自其變者以觀之，則天地不能以一瞬，自其不變者觀之，萬物與我皆無盡也，不是
差別很大，根本是兩極化，真正的分別是睇法。
　
　　近日疫情有機會受控，政府已經稍為放�限聚令，現在大家期待的是政府幾時可以解封，有
分析員話，當香港解封之日，就是樓市大冧之時，因為有不少國內業主蜂擁到香港賣樓，樓價可
能大跌一半，現在距離解封快則三個月，遲則半年，可以說香港樓市大冧，時日無多，要賣樓就
要趁早，其實，國內業主要賣香港樓，又何須親身到香港，可以做一份授權書給律師或者信得過
的人，由此來看，要賣樓的國內業主早已賣了，解封是不會有影響。
　
　　當晚除了我之外，還有汪敦敬，我們有另外一個睇法，就是香港年初已經封關，現在已經有
大半年，不少打算在香港買樓的國內人士蠢蠢欲動，這股購買力是不容忽視，即使沒有國內購買
力，樓價由年初至今仍然有些少升幅，所以，當國內購買力湧至，除非有甚麼不可抗力的事件，
否則升勢是阻不住，現在距離解封的時間不遠，有心買樓的人時日無多。
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
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