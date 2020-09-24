《行內行外－梁崇讓》香港持續被捲入中美鬥爭的漩渦

《行內行外》香港經濟因新冠肺炎疫情、中美貿戰及黑暴攬炒破壞，令多個行業陷入停擺，

導致不少商舖倒閉，眾多打工仔飯碗不保，市民對生活失去了信心，有報道指香港再次出現移民

潮和撤資潮。根據強制性公積金（ＭＰＦ）計劃管理局最新公布的數據，自今年首季以「永久離

港」提前申請取回強積金達７６００多宗，按年上升一成，涉及金額按年上升三成二；而自去年

反修例事件至今年３月底，九個月累計２４０００多宗，共提取約４１億元，創史上新高。



＊諮詢移民急增＊



有移民顧問公司聲稱，這一年諮詢有關申請移民的個案也有增加。至於為何會出現這種現象

？也有不同的解說，有些人說是因為中央政府向香港特區實施了「港版國安法」，令市民感到沒

有自由民主而另覓去意；另有人則擔心曾違反國安法會隨時遭到拘捕，故而急急想辦法離開，甚

至冒險偷渡也在所不惜。



另一方面，有人憂慮黑暴繼續攬炒，令香港社會沒有安寧，甚至對現時的司法判案有所疑慮

，怕法治不再，香港變成有法不依的社會，互聯網上又到處出現分裂社會的假消息和假新聞，某

些學校也不易學到正確的價值觀，不少學生、老師和教長是非不分，青年人容易被荼毒而變成暴

徒，所以有家長寧願帶同子女移民離開多事之秋的香港；也有人因社會環境轉差，失業和生活逼

人，只好提前申領ＭＰＦ作為暫時生活開支，以解燃眉之急，甚至回鄉生活，令資金流走增加。

無論是那一種現象或因由，對香港社會都不是好事。



＊新股如日中天＊



在百業不景氣下，本港新股市場業務卻如日中天，主因是中美紛爭升級，令在美上市的中國

企業紛紛回流來港，作第二掛牌市場。也有企業取消赴美上市的念頭，改來香港上市，這令香港

的融資市場活躍起來。近期最令香港市場關注的自然是螞蟻集團、百勝中國（０９９８７）和農

夫山泉（０９６３３）等企業在港上市了。雖然這樣，但由於美國將繼續打壓與中國有關的企業

和制裁香港，香港中介人的角色漸存隱憂，近年內地金融業開放的速度不斷加快，決定取消或減

除外資金融機構的持股比例和業務限制將加速落實，形成更多外資可直接進入內地市場。



有消息指有券商擬將進一步把在內地合資公司的持股比例提升至５１％以上，匯豐也表示將

有數百億的美元資產投入中國，只是近日傳出中國可能把匯豐列入不可靠清單內，令其股價跌破

海嘯供股價，這是否會導致匯豐計劃有變呢？



＊外資不跌反升＊



早前已有內地傳媒報道中國證監會已核准設立星展證券（中國）有限公司，該公司的註冊地

為上海市，註冊資本為１５億元人民幣，業務範圍包括證券經紀、證券投資諮詢、證券自營、證

券承銷和保薦人等。根據證監會資料顯示，星展證券是由星展銀行、上海東浩蘭生投資管理有限

公司、上海黃浦投資控股（集團）有限公司、上海匯暘資產經營有限公司及上海黃浦引導資金股

權投資有限公司共同設立。更傳出有不少外國著名投資銀行，仍正籌備在華成立全資公司，務求

能盡快在內地展開金融業務，可見雖然美國不斷打壓中國，但數據顯示，今年首八個月內地獲外

資流入金額按年不跌反升，尤其在高新技術服務行業，這正意味資金仍是看好內地前景。



從以往的歷史來看，這類資金總是「聰明錢」的前哨站，今次是否再度奏捷，那還要看中國

未來十年的發展了？至於香港能否繼續發揮成為內地超級聯絡人或中介的角色，那要看香港社會

的風氣能否回復正常和香港人能否融入內地的發展潮流？不能盲目自大，坐井觀天！冀望香港人

能把獅子山精神延續下去。



＊打壓陸續有來＊



後記：美國總統特朗普不斷向中資企業施壓，先有中興（００７６３）、華為、繼而中芯

（００９８１），近日開始針對微信（ＷｅＣｈａｔ）和抖音（ＴｉｋＴｏｋ），知情人士透露

，特朗普政府已要求美國的游戲公司，提供有關其涉及騰訊（００７００）的數據安全協議信息

，並由美國財政部主持的美國外國投資委員會ＣＦＩＵＳ去信詢問Ｅｐｉｃ遊戲（Ｅｐｉｃ

Ｇａｍｅｓ）、拳頭遊戲（Ｒｉｏｔ Ｇａｍｅｓ）等公司和騰訊之間，就有關處理美國人個人

數據的問題上有否設立安全協議？此外還點名華為、百度、阿里（０９９８８）、中國移動

（００９４１）、中國電信（００７２８）等幾家中國公司正威脅美國信息安全，可見美國打壓

中資企業應不會停止。



上周五（１８日）美商務部發布命令，從９月２０日起禁止與ＷｅＣｈａｔ和ＴｉｋＴｏｋ

有關的交易，包括通過美國應用程式商店下載、維護及更新抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ，以及騰訊

旗下的ＷｅＣｈａｔ（微信），當中還包括通過ＷｅＣｈａｔ提供的支付服務，其目的為了維護

美國的國家安全，可是加州法官指ＷｅＣｈａｔ禁令違憲，下令暫停執行。日前字節跳動更突然

聲稱與甲骨文和沃爾瑪對ＴｉｋＴｏｋ的合作達成原則性共識，特朗普同時宣布已批准甲骨文與

ＴｉｋＴｏｋ的合作協議。周一（２１日）美國法院又頒令暫緩美國商業務要求ＷｅＣｈａｔ下

架命令，形勢上分析美國本土對ＷｅＣｈａ和ＴｉｋＴｏｋ的看法也有分歧，雖然事態有新進展

，可是變數仍多，但相信中國政府和中資企業面對種種壓逼仍會繼續作出強烈反應，除了據理力

爭外，更從多方面提出訴訟申辯。



＊中美矛盾持續＊



世界貿易組織於９月１５日裁定美國在２０１８年對中國商品增加關稅的行為違反國際貿易

規則，中國對此表示歡迎，雖然有這樣的裁決，但美國近年不斷退出世界組織，早前聯合國安全

理事會漠視美國反對，決定解除對伊朗的武器禁運，美國則藉疫情爆發直指世衛處理不公而退出

世衛，因此相信美國對世貿的裁決也會置之不理，也會繼續對中港進行貿易限制，更何況美國一

直希望改革世貿組織，可見中美的糾紛和矛盾仍會持續，香港被捲入中美鬥爭的漩渦已是無可避

免了。至於香港面對種種變化，香港業界又有何方法應對呢？稍後有機會再談談！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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