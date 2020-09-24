《午市前瞻》港股跌穿多個支持位兼現死亡交叉，料下試２２７００

《經濟通通訊社２４日專訊》美國由於新一輪刺激經濟方案仍陷入僵局，加上聯儲局主席鮑

威爾等多位官員已警告經濟風險，隔晚美股再急挫，港股今早隨外圍低開２０４點報２３５３７

。未幾，科技股、金融股及重磅股急跌，其他亞洲股市走低且美期偏軟，加上人民幣中間價下跌

，港股半日最多挫４４６見２３２９６。最終港股半日收報２３３１９點，跌４２２點或跌１﹒

７８％，主板成交６３５﹒３６億元。國企指數報９３８８點，跌１６９點或跌１﹒７８％。恆

生科技指數報７０７７點，跌２２０點或跌３﹒０２％。

Ａ股方面，上證綜合指數報３２３１點，跌４７點或跌１﹒４６％，成交１５９２﹒３３億

元人民幣。深證成份指數報１２８５９點，跌２５１點或跌１﹒９２％，成交２７１４﹒０９億

元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）跌１﹒４６％，報５０６﹒５元；友邦保險（０１２９９

）跌１﹒４８％，報７６﹒８元；中國移動（００９４１）跌１﹒３８％，報５０﹒２元；香港

交易所（００３８８）跌１﹒９６％，報３６１元；建設銀行（００９３９）跌１﹒５４％，報

５﹒１元。



＊銀行股普遍走低，東亞銀行半日挫逾９％＊



本地銀行股普遍走低。遭大摩削三成目標的東亞銀行（０００２３），半日股價急挫９﹒３

２％，報１４﹒４元；匯豐控股（００００５）跌２﹒４３％，報２８﹒０５元；恆生銀行（０

００１１）跌２﹒８９％，報１１０﹒７元；渣打集團（０２８８８）跌１﹒２９％，報３４﹒

５５元；中銀香港（０２３８８）跌２﹒３９％，報２０﹒４５元。

瑞信唱淡賭業股，銀河娛樂（０００２７）跌１﹒４１％，報５２﹒６元；金沙（０１９２

８）跌２﹒１％，報３０﹒２５元；永利澳門（０１１２８）跌０﹒８％，報１２﹒３６元；澳

博控股（００８８０）跌１﹒１６％，報９﹒３４元；新濠國際（００２００）跌２﹒３８％，

報１３﹒９６元。

電動車製造商特斯拉在周二的「電池日」公布的新電池技術，估計要幾年後才面世，令市場

失望，隔晚股價瀉逾一成，在港上市的相關概念股受累。比亞迪股份（０１２１１）跌１﹒９６

％，報１０５﹒３元；贛鋒鋰業（０１７７２）挫４﹒１８％，報３６﹒６５元；雅迪控股（０

１５８５）跌４﹒５７％，報１０﹒８６元；恆大汽車（００７０８）走低４﹒２７％，報２０

﹒２元；福耀玻璃（０３６０６）跌１﹒８５％，報２６﹒５５元。

其他車股隨市跌，吉利汽車（００１７５）跌１﹒４１％，報１５﹒４２元；長城汽車（０

２３３３）跌４％，報９﹒１３元；廣汽集團（０２２３８）跌３﹒２５％，報６﹒５５元。



＊科技股普遍大跌，小米半日挫半成＊



隔晚納指跌３％，科技股普遍回吐。小米集團（０１８１０）跌４﹒６５％，報１９﹒８８

元；阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒６５％，報２６２﹒６元；京東集團（０９６１８）跌１﹒

５７％，報２８７﹒８元；美團點評（０３６９０）跌４﹒７２％，報２３８﹒２元；微盟集團

（０２０１３）跌５﹒３％，報１０元。

隔晚蘋果公司股價挫逾４％，本港手機設備股走低。瑞聲科技（０２０１８）跌３﹒２１％

，報４２﹒１５元；舜宇光學（０２３８２）跌１﹒５４％，報１２１﹒２元；丘鈦科技（０１

４７８）跌３﹒０９％，報８﹒７８元；比亞迪電子（００２８５）跌５﹒６２％，報３６﹒９

５元；高偉電子（０１４１５）跌２﹒４９％，報３﹒１３元。

醫藥相關股繼續捱沽，藥明生物（０２２６９）跌６﹒０１％，報１８０元，為跌幅最大恆

指成分股；信達生物（０１８０１）跌５﹒７４％，報５９﹒１元；中生製藥（０１１７７）跌

２﹒０２％，報８﹒７２元；微創醫療（００８５３）跌４﹒９１％，報３０元；平安好醫生（

０１８３３）跌４﹒３％，報１０６﹒８元。



＊譚朗蔚：ＡＴＭＸ淡市觀望，內銀內險內房股宜沽＊



各國新型肺炎疫情仍然嚴峻，儲局官員明言美國經濟較預期脆弱，拖累隔晚美國三大指數全

部回落。港股今日進一步尋底，富昌證劵聯席董事譚朗蔚對《經濟通通訊社》表示，恆指連日跌

穿多個支持位，十天（２４２１３點）、廿天線（２４５３７點）亦已穿百天線（２４６６９點

），出現「死亡交叉」，技術走勢來看並非樂觀，預計將進一步下行至２２７００點。

他認為，淡市之下並非所有股份需叫沽，預料「ＡＴＭＸ」股走勢會較好，而內銀、內險、

內房等板塊宜先離場。（ｎｓ、ｋｓ）

