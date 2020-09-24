《新股上市》嘉和生物首日孖展６８８億，超購２３８倍

生物科技公司嘉和生物（０６９９８）昨日（２３日）起招股，孖展認購６８７﹒８億元，

超購約２３８倍，認購反應火熱。投資界預計，認購１５０手才穩獲一手。

嘉和生物計劃發售約１﹒２億股，每股發售價介乎２０﹒３至２４元，最多集資２８﹒８億

元，一手（５００股）入場費１２１２１元，將於下周一（２８日）中午截止認購，預計１０月

７日掛牌。高盛、摩根大通、富瑞為聯席保薦人。《香港經濟日報》

