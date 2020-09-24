《真知灼見－溫灼培》弱美元的根基有變嗎？

《真知灼見》美國總統特朗普周三晚（２３日）指，今年大選將很大機會要到美國高等法院

裏解決，所以有必要盡快推舉第九名大法官上任。此話使市場震驚！令市場擔心特朗普在大選中

會做出輸打贏要的舉動。假如特朗輸掉大選，市場擔心他可能會歸咎於郵寄投票的不公正要推倒

重來。這樣，可能到１１月３日的大選過後，選舉仍將一直不會有結果。而投資市場最不喜見不

穩定因素。試想，誰將當美國總統也不知，政策將如何走也不知，要投資者怎樣投資？所以我們

絕不能低估特朗普對美國選舉帶來的破壞及對美國股票市場帶來的衝擊。建議要密切關注事態發

展。



除了特朗普的上述言論對美股帶來衝擊，近期環球股市下跌相信也與過去升幅過大而作出調

整有關。加上環球疫情似有再次爆發跡象，及臨近美國大選，擔心特朗普如在民調中繼續落後於

拜登，他可能會不擇手段陸續有針對中國的政策出台，損害中美甚至環球投資氣氛，這一切均影

響到市場的投資情緒。當股市回調，資金便自然轉返美元避險。再者，近期所見美元以外最大貨

幣歐元，一直未能上破１﹒２０美元的阻力，也造就了歐元調整。這一切均使美元匯價上升便變

得理所當然。



雖然美元近日有所回升，但筆者不會改變看淡美元的大方向。因為上述的一切市場因素變化

均未能動搖一直推低美元的根基。這就是未能改變美元領導地位正被歐元及人民幣蠶食的事實。

所以，趁美元轉強外幣走弱，建議這不失為一個給予大家投資者重新吸納外幣的機會。當中筆者

首選的外幣依然是歐元，次選則為人民幣。建議可考慮靜待歐元跌返１﹒１５╱１﹒１６美元入

市作長線部署。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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