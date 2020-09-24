《思前想後－郭思治》淡友得勢港股反覆尋底，先試２３５３９支持

《思前想後》自踏進９月份下旬後，大市終出現跌穿訊號。在沽壓主導下，恆指已跌穿本月

９日之低位２４２１３點及８月７日之低位２４１６７點，故目前較具防守性之支持據點已退守

至６月１日之低位２３５３９點。如此防線再失守，另一個技術支持據點將退守至５月２５日之

低位２２５１９點。單從走勢上看，整個自７月７日之低位２６７８２點開始之中期調整不但仍

在延續中，而且形態上已漸呈浪低於浪之趨勢。從另一角度看，以一個中期調整所運行之時間約

１０至１２周計，即整個反覆續尋底之形勢可能要延續至九月份下旬，或進一步伸延至１０月份

上旬。



＊首季買入匯控者，財息兩失＊



近日大市之話題一直環繞著匯控（００００５）。由於其股價已跌穿３０元，即再往下之支

持將退守至金融海嘯後之供股價２８元，２３日曾失守見低位２７﹒５０元。由於匯控股價已創

下２５年來新低，可以想到的是，一眾支持者在投資上之損失定當不少。對早期買入的投資者而

言，由於已收息多年，連同已收之股息計，帳面上之損失或有限。但對於年來才買入者，則帶來

極大重創，尤其是於今年首季才買入者，可算是「財息兩失」。再者，匯控在恆指內之成分比重

佔達８﹒１４％，其股價之急跌當對大市帶來一定壓力。

本月大市在先高後低之形態主導下，恆指正處續下尋低位之弱態。直到２３日收市止計，本

月大市暫是由１日之高位２５２５４點跌至２３日之低位２３５５９點，即月內之波幅已擴闊至

１６９５點。論幅度該不算少，惟目前市場氣氛保守，加上美國股市亦處急升後之調整中，故只

要零碎沽壓逐作湧現，整個大市仍會在反覆中續往下尋低位。值得留意的是，下周一（２８日）

是即月期指轉倉高峰日，而下周二（２９日）則是即月期指結算日。照目前之市況看，淡友既已

手執主控權，相信定不會輕易放手，即大局該不易改變。但到月底左右可能會有維穩買盤出現，

故大市或會出現細幅度之反彈，但相信該只屬「有波幅而無升幅，有反彈而無大升」之後抽市而

已。



＊資金未撤離新經濟股＊



新經濟股之表現仍較大市為佳，如騰訊（００７００）仍穩企於５１１元左右，阿里巴巴

（０９９８８）穩企於２６４元左右，至於美團點評（０３６９０）一直拉鋸於２４０元附近。

另外，京東（０９６１８）雖然略見反覆，但始終仍緊扣２９０元左右。單從上述四隻新經濟股

看，確表示資金該仍未撤離，只是礙於大局不明，故即使相關股份未受大市所累而下滑，但在氣

氛偏弱下，暫確難有太多上望憧憬，至少短炒暫無太大波幅。

《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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