《法證攻防－林恩》「回應報價」及「主動報價」（下）

《法證攻防》「回應報價」及「主動報價」是提供流通量的兩種方式，上周撰文介紹了「回

應報價」機制，而「主動報價」是指流通量提供者於聯交所的交易系統主動輸入買賣指示。

主動報價機制進一步提高衍生產品的服務水平，大致上，符合主動報價條件的結構性產品，

流通量提供者需要在不少於交易日的９０％的時間提供主動報價，而每次暫停不應超過１０分鐘

。而且主動報價的買賣差價較回應報價規定的最大買賣差價嚴格，投資者在選擇結構性產品條款

的時候，可以多參考主動報價機制的條件。

首先與交投活躍資產掛勾的產品，「交投活躍的掛勾資產」指本地指數（如恆生指數及恆生

中國企業指數）及合資格發行牛熊證的聯交所上市股份，相關股份名單登載於香港交易所網站。

其次是要留意街貨百分比，產品總市場流通量為５０％或以下，而對於標準型權證（窩輪）

及界內證而言，到期前的剩餘時間最少為３０日。

對於不同種類的結構性產品，主動報價的條件還包括價格條款與相關資產的現價水平的關係

。就標準型權證而言，其價值狀況需要介乎２０％價內及２０％價外之間。僅就牛熊證而言，掛

勾股份的現行價格與贖回價相差為２％以上，或掛勾指數的現行水平與贖回水平相差為１％以上

，即太過「貼價」的產品就未必符合主動報價的條件。而就界內證而言，下限價（或水平）以下

２０％至上限價（或水平）以上２０％。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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