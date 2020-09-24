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24/09/2020 10:46

《法證攻防－林恩》「回應報價」及「主動報價」（下）

　　《法證攻防》「回應報價」及「主動報價」是提供流通量的兩種方式，上周撰文介紹了「回
應報價」機制，而「主動報價」是指流通量提供者於聯交所的交易系統主動輸入買賣指示。
　　主動報價機制進一步提高衍生產品的服務水平，大致上，符合主動報價條件的結構性產品，
流通量提供者需要在不少於交易日的９０％的時間提供主動報價，而每次暫停不應超過１０分鐘
。而且主動報價的買賣差價較回應報價規定的最大買賣差價嚴格，投資者在選擇結構性產品條款
的時候，可以多參考主動報價機制的條件。
　　首先與交投活躍資產掛勾的產品，「交投活躍的掛勾資產」指本地指數（如恆生指數及恆生
中國企業指數）及合資格發行牛熊證的聯交所上市股份，相關股份名單登載於香港交易所網站。
　　其次是要留意街貨百分比，產品總市場流通量為５０％或以下，而對於標準型權證（窩輪）
及界內證而言，到期前的剩餘時間最少為３０日。
　　對於不同種類的結構性產品，主動報價的條件還包括價格條款與相關資產的現價水平的關係
。就標準型權證而言，其價值狀況需要介乎２０％價內及２０％價外之間。僅就牛熊證而言，掛
勾股份的現行價格與贖回價相差為２％以上，或掛勾指數的現行水平與贖回水平相差為１％以上
，即太過「貼價」的產品就未必符合主動報價的條件。而就界內證而言，下限價（或水平）以下
２０％至上限價（或水平）以上２０％。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
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