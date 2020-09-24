【新冠肺炎】消息：政府將英國納入高風險地區名單，下月起生效

《經濟通通訊社２４日專訊》據《Ｎｏｗ新聞》引述消息報道，政府將英國納入高風險地區
，自１０月１日起，從英國抵港人士需持有新冠病毒檢測陰性證明入境。
呼吸系統科專科醫生梁子超日前表示，全球疫情在近數個星期仍在惡化，其中歐洲地區亦迎
來了第二波疫情，認為政府應該檢討入境安排及更新高危地區的名單，又提到若到港人士在出發
地的檢測做得不好，會令入境檢測名存亡。（ｃｌ）
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