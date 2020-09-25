《缸邊隨筆－石鏡泉》請剪存今文

《缸邊隨筆》作為個嚴謹的投資者，應要剪存此文，有暇時或有需要時，可拿出來參考，有

效期可至２０５０年。



不是筆者文好，而是附刊的資料好，是截取自２０２０年美國國會預算辦公室的資料，全文

共１１４頁，挑了部分供參考。



＊美國財赤要擔憂＊



美國債利息與美國財赤的佔比，在２０３５年起，美債息佔了美財赤的一半，之後佔比愈來

愈多，在這情況下，美國能加息嗎？



不過，市場息口總歸市場主宰，在２０１９年時，國會預算辦公室是預期美１０年債息是會

延續２０１８年的升勢，而持續升至２０５０年，利息會回升至４厘多，重要不？



不過，因為特朗普發動貿易戰再加上疫症，美１０年債息就一頭跌至１厘以下。美國務院辦

公室估自２０２１年起，利息會趨升，而且是急升，到２０３０年，已可回至３厘水平，如果利

息真是這樣走，那麼：



（ａ）今時的債券要得不要得？債價與債息成反比走向，息升，債跌。



（ｂ）低息債要被沽不？今時發了債的公司的債價一跌，會怎辦？



（ｃ）供樓的，最好在未來五年把樓價供完，要不，要付較高息啦！



（ｄ）今時所有的高息股，（其實已是低息股）在市場息一升，也有被沽壓力。



（ｅ）債息升了，銀行的利差便增，盈利有保證了，但要留心壞帳。



（ｆ）假如只是光美息升，其他地區息不升，或升不夠多，美元就回強勢啦。



（ｇ）不過美國企業，尤其是借貸多的油企，會破產嗎？



哎喲！可以想像的空間真不小，大家努力去想好了。



美國要減財赤，除了要減支出外，另方是增收，美國國會辦公室預計未來最大的稅增是來自

Ｂｒａｃｋｅｔ Ｃｒｅｅｐ，即是美國人的收入增幅高於通脹，變成有較多的收入群會變成高

稅負者，但如果：



（ａ）就業增長不佳，繳稅人少了，或繳稅額少了，怎辦？



（ｂ）整體人口少了，又怎辦？



美國人口，包括勞動人口真是減少中。



要解決這個稅入不足的問題，就要看美國的稅入佔比。



個人稅是佔大頭，在未來歲月也增幅最大，這是基於上文的Ｂｒａｃｋｅｔ Ｃｒｅｅｐ，

但奇怪的是，為甚麼美國公司的公司稅竟可在今時至２０５０年幾乎無增長？



這恐怕是美國公司的會計師太厲害，有千萬種避稅方法，結果是公司賺多不代表公司稅交多

，特朗普個人及公司的稅單就不肯對公眾公布。



忽發奇想，美國政府會否有日要加公司的利得稅？



美國政府由今時至２０５０年的收支表，有興趣的可細看，又或存檔。先刊登，日後才拿來

說事。



美國國會預算辦公室也擔憂美國財赤，總債務太多，也提出要削些赤，限於篇幅，不談了，

反正筆者也於９０年代被呃過。有個ＧＲ減赤的國會議案，結果今時？一如蓬佩奧所坦言，他秉

著ＣＩＡ的辦事精神，ｌｉｅ，ｃｈｅａｔ……《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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