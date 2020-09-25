《品中資－羅國森》比亞迪（１２１１）有點虛，阿仔更踏實

《品中資》上日提到，今年以來，除了打正旗號的科技股表現突出外，我形容是半科技，兼

半實業的電池和電動車生產商比亞迪（０１２１１），原來也是今年以來的明「升」股之一，令

很多人都跌了眼鏡。

比亞迪之所以成為今年以來的明「升」股，主要原因是她推出了新一代的電池產品，稱為「

刀片電池」。該電池重新定義了新能源汽車的安全標準，大受市場歡迎，目前已經接到大量訂單

，預期今年的業績可以大幅增長，帶動股價節節上升。

比亞迪股價上周突破百元大關，雖然本周大市轉弱，但到昨日（２４日）為止，比亞迪仍能

守住「紅底股」行列，持續強勢。

不過，我作為一個見證比亞迪股價１０年前已曾見８０元的小投資者，今次再目睹她升破百

元，真的沒有太大興奮。

當然，我在幾年前已經沽清比亞迪，且一直未再持有，兼把它剔出監察名單，也可能是沒有

感覺的原因之一。

但說實在，１０前的比亞迪，跟今日比較，確實成長了不少。單是管理層能夠汲取早年野心

過大的教訓，兼且改轅易轍，把發展電動車的焦點改為公共汽車，而非私家車，令到公司轉危為

安，更造就今次的「刀片電池」世代，絕對應記一功！

因此，今日比亞迪的百元水平，應該不是另一個「癲價」，但當我重新將比亞迪列入監察名

單後，我發覺，如果要買，我寧願買她的兒子比亞迪電子（００２８５），因為比亞迪這個阿媽

似乎還有點虛（好處是有更大想像空間？），但阿仔則更踏實。



＊比亞迪電子接到大單＊



無獨有偶，比亞迪電子的轉捩點也是在今年出現；那就是，她接到了來自北美市場一位大客

戶的訂單！

我翻看比亞迪電子公開的資料，原來一直都沒有透露何謂「北美大客戶」，但分析員和記者

們都相信，這個大客就是蘋果公司，有關訂單就是新一代的ｉＰａｄ。

我即時想起，比亞迪的其中一個股東是股神巴菲特，在股神的投資名單中，比亞迪可能微不

足道，但蘋果卻是股神最大投資，也是股神現時的持股中，賺最大利潤的一項投資。如果股神賣

個順水人情，跟蘋果公司說項，比亞迪電子能夠接到蘋果ｉＰａｄ的訂單，應該不會太難吧（純

屬個人猜測）！

其實，早年的比亞迪電子，只是一家手機零部件供應商兼組裝商，是一隻傳統工業股，但經

過１０多年的發展，也配合近年智能手機、智能穿戴、電腦、物聯網、智能家居、機器人、無人

機、電子霧化和醫療器械等電子科技的飛躍發展，現時已躋身全球領先的電子製造企業，可以為

客戶提供產品研發、創新材料、零部件、整機製造、供應鏈管理和物流等的一站式服務。

當然，現時的比亞迪電子仍然是一隻工業股，但她確實也升了「呢」，雖然級數仍不及瑞聲

科技（０２０１８）和舜宇光學（０２３８２），但她的增長可能是剛開始，未來可能還有兩至

三年高增長期，而且，估值比上述兩隻手機設備股便宜，因此，我寧願博比亞迪電子這個仔。

「集團業務已進入新一輪的高速增長周期。集團不僅在安卓系產品的龍頭地位不斷得以鞏固

，市場份額持續提升，而且已經進入北美大客戶的核心產品線，未來業務將高速增長。」這是比

亞迪電子今年中期業績報表中，管理層分析的其中一段節錄。



＊還有幾年高增長期＊



我認為，這絕對是管理層的「貼士」，這也難怪，比亞迪電子的股價，主要升幅是從今年６

月之後，大約從１５元起步，以昨日收市報３６﹒６元計，累積升了一倍半左右。

回看比亞迪電子的２０２０年中期業績，營業額３１４億元（人民幣．下同），增長三成半

，但盈利則大幅增長３﹒３倍至２４﹒７億元（比母公司比亞迪的１６﹒６億還要多），主要得

益於毛利率大幅提高，由去年同期的６﹒６６％，上升近７個百分點至１３﹒０６％。

以上半年每股盈利１﹒１元推算，只要下半年維持這個金額，今年的預測市盈率仍是１５倍

左右，比起瑞聲和舜宇的２４倍低很多，因此，她的吸引力在今明兩年應該優於其他工業股。

我決定棄母要子，逢低收集這隻比亞迪電子。不過，我必須指出，此股始終是一隻工業股，

她的業務周期性頗強，股價升到某一水平，就有可能大幅調整，她的同行瑞聲和舜宇就是最好的

證明，大家必須小心。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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