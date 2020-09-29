《午市前瞻》港股下跌趨勢持續，縱使反彈２４０００亦受阻

《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股造好，市場憧憬美國大選前可以推出財政刺激方案，

帶動大市氣氛。港股今日為期指結算日，北水暫停，恆指高開１０８點報２３５８４點，科技股

領漲，騰訊（００７００）受惠美國法官判詞稱禁ＷｅＣｈａｔ缺乏理據，小米（０１８１０）

、阿里（０９９８８）高開１％至３％撐起大市。恆指開市後不久升幅輕微擴大至１２５點見半

日高位報２３６０１；惟其後匯控（００００５）回吐及其他銀行股跟跌，有傳內地大型商業銀

行需控制個人住房按揭貸款等房地產貸款規模，至佔全部新增貸款的最多３０％，消息拖累內銀

及內房股表現，恆指倒跌最多１１８點低見２３３５７點，午收報２３４１８點，跌５７點或

０﹒２５％，主板成交４５８﹒２１億元。國指報９３４２點，跌４０點或０﹒４３％。

隔晚納指造好，科指股跑贏大市，半日升０﹒７３％或５０點，報７０２９點。

即月期指新報２３４３９，升４點，高水２１點，估計結算價為２３４６３。即月國指期貨

報９３５８，跌１４點，高水１５點，估計結算價為９３７１。

重磅股方面，中移動（００９４１）跌０﹒９％，報４９﹒６元；港交所（００３８８）軟

０﹒０６％，報３６０﹒４元；友邦（０１２９９）跌０﹒２６％，報７６﹒８元。

Ａ股兩市高開高走，上證綜指收３２３４點，升１６點或０﹒５２％，成交１２２１﹒３９

億人幣。深證成指收報１２９１２點，升１５１點或１﹒１９％，成交２０４１﹒１３億人幣。



＊傳內銀新增房貸佔比須降至三成，內銀內房齊跑輸＊



近期內地有傳監管機構要求大型商業銀行降壓、控制個人住房按揭貸款等房地產貸款規模，

至佔全部新增貸款的最多３０％。此外，部分銀行反饋個人按揭貸款額度緊張，已有銀行呼籲客

戶辦理房貸提早還款業務。交行（０３３２８）為早市表現最差藍籌，挫３﹒１４％，報３﹒７

元；建行（００９３９）走低１﹒３８％，報５元；工行（０１３９８）跌１﹒２３％，報４元

；中行（０３９８８）跌１﹒２３％，報２﹒４元。

內房股亦受累向下，潤地（０１１０９）走低２﹒３７％，報３３元；碧桂園

（０２００７）跌２﹒０２％，報９﹒２１元；中海外（００６８８）跌１﹒５５％，報

１９﹒０８元；融創（０１９１８）挫２﹒１５％，報２９﹒５５元；恆大（０３３３３）上日

抽高逾兩成後今見回吐，走低４﹒０９％，報１５﹒９４元。



＊科指逆市上揚，阿里巴巴淘寶直播成績佳＊



隔晚美股三大指數造好，納指收升１﹒９％，科指亦跑出，傳媒報道，阿里巴巴於２０２０

年全球投資大會上表示，在過去一年淘寶直播的成交額超過３０００億人幣，淘寶直播的用戶和

商家參與直播的數量亦大增，阿里為今早表現最佳藍籌，升１﹒９％，報２６８﹒４元。美國華

盛頓地院法官判詞稱，ＷｅＣｈａｔ和ＴｉｋＴｏｋ會危及國家安全的指控缺乏充足證據，騰訊

升１﹒７８％，報５１５元。小米升０﹒７４％，報２０﹒３５元；美團（０３６９０）跌

０﹒１７％，報２３６﹒６元；京東（０９６１８）升１﹒７２％，報２９５元。

美股上升，美元觸及兩個月高後回落，刺激金價周一反彈，亞洲時段金價繼續走高，有利金

股走勢，山東黃金（０１７８７）走高２﹒０１％，報１９﹒２６元；招金（０１８１８）升

０﹒３２％，報９﹒５３元；中國黃金（０２０９９）揚２﹒０７％，報９﹒３６元；紫金

（０２８９９）升１﹒０２％，報４﹒９７元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升１﹒４４％

，報１３７０﹒５元。



＊本港社交距離措施延長至十月初，地產股走低＊



林鄭月娥表示，７月初開始的第三波疫情開始緩和，但仍有源頭不明的個案，因此即將於周

四到期的多項社交距離措施會大致延長，包括四人限聚令。地產收租股普軟，長實

（０１１１３）跌１﹒４４％，報３７﹒６元；新地（０００１６）軟０﹒４６％，報

９７﹒４５元；恆地（０００１２）跌１﹒５９％，報２７﹒８５元；領展（００８２３）跌

０﹒５６％，報６２﹒２元。新世界（０００１７）料明日公布全年度業績，半日微升

０﹒４１％，報３６﹒７５元。

匯控獲平保（０２３１９）小注增持，昨日收漲逾９％，今日見獲利回吐，跌１﹒７９％，

報３０﹒２５元，有傳集團出售法國零售銀行業務的交易已進入最後磋商階段，或因而錄得超過

４５﹒２億元虧損。同系恆生（０００１１）走低２﹒３２％，報１１３﹒９元。東亞

（０００２３）升０﹒２８％，報１４﹒３４元；中銀（０２３８８）跌１﹒４６％，報

２０﹒３元；渣打（０２８８８）揚１﹒９９％，報３５﹒８元。



＊葉尚志：長假期後可「短炒」消費股＊



雖然隔晚美股造好，惟港股本日走勢偏軟。第一上海首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》

表示，內地長假期即將來臨，料有資金借昨日反彈提前沽貨，故市場氣氛保守。此外，雖然本周

美國將公布非農及ＧＤＰ等重要經濟數據，但他認為經濟恢復至何等程度市場已有預期，料短期

數據不會過於左右市場走勢。至於短期港股能否稍微反彈，他稱要留意美股反彈趨勢能否持續，

以及內地長假期間有否出現「報復式消費」。惟他相信港股的下跌趨勢持續，若出現反彈，料二

萬四見阻力。

另外，葉尚志指內需消費股可以留意，若有意「短炒」的散戶可部署海底撈（０６８６２）

。該股除可受惠內地「黃金周」的「報復式消費」外，他認為其在疫情期間營運情況佳，加上逆

勢擴張，或增盈利能力，建議現水平小注買入，短期目標上望５８元至６０元，但跌穿５４元止

蝕。（ｋｓ、ｎｓ）

