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07/10/2020 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》特朗普會勝出嗎？

　　《缸邊隨筆》特朗普會勝出嗎？
　
　　上次競選，希拉莉大熱，筆者卻認為特朗普會勝出，因為特朗普是個好的動員者。他說的「
動員令」，簡潔、到肉，一聽就明，再聽就洗腦，是可以歷史重演的。
　
　　對政客言，謊言是必須的，但怎可以讓選民信服你的謊言？有幾個方法：
　
　　（１）派錢，包括減稅、派錢，在美國是要股市升，因為大部分美人民都有４０１Ｋ退休基
金；
　
　　（２）將謊言說上千遍；
　
　　（３）有班死蠢的Ｆａｎｓ。
　
　　選舉並不一定選賢與能，希特拉也是民選出來的。
　
　　所以，好矛盾，想股市升，真係要選特朗普！
　
　　看完特朗普上刊的推文，有Ｎ個選我，選我，選我……我都被洗了腦，要選佢。
《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
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