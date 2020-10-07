《缸邊隨筆－石鏡泉》特朗普會勝出嗎？

《缸邊隨筆》特朗普會勝出嗎？



上次競選，希拉莉大熱，筆者卻認為特朗普會勝出，因為特朗普是個好的動員者。他說的「

動員令」，簡潔、到肉，一聽就明，再聽就洗腦，是可以歷史重演的。



對政客言，謊言是必須的，但怎可以讓選民信服你的謊言？有幾個方法：



（１）派錢，包括減稅、派錢，在美國是要股市升，因為大部分美人民都有４０１Ｋ退休基

金；



（２）將謊言說上千遍；



（３）有班死蠢的Ｆａｎｓ。



選舉並不一定選賢與能，希特拉也是民選出來的。



所以，好矛盾，想股市升，真係要選特朗普！



看完特朗普上刊的推文，有Ｎ個選我，選我，選我……我都被洗了腦，要選佢。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

