《拆局麒想－林嘉麒》百濟神州股東星光熠熠，生物科技股的黑馬

《拆局麒想》生物科技股前景無限，充滿憧憬，一度成為散戶盲目追捧的板塊。當中良莠不

齊，選擇多，近日調整，大部分回調不反彈，惟龍頭總算硬淨。投資者以藥明生物

（０２２６９）、信達生物（０１８０１）為首選，惟忽略了百濟神州（０６１６０）。以現時

盈利角度看，無疑藥明生物是首選，但要數黑馬，應該是百濟神州。自引入多名投資者後，其潛

在價值更值得大家留意。



今年８月，新加坡國家基金管理公司淡馬錫向美國證券及交易委員會提交的文件中披露，基

金已出售阿里巴巴（０９９８８）一半持股，而轉為增持百濟神州。放售阿里轉投百濟神州，引

來不少焦點。很明顯，以淡馬錫角度，投資在百濟神州的回報應較繼續放在阿里高。事實上，百

濟神州不乏著名投資者，７月時就再獲得高瓴資本增持，認購了不少於１０億美元配股，每股作

價１４﹒２３１美元，交易完成後，持股比例從７﹒５％升至１２﹒７２％。值得留意的是，高

瓴資本早於２０１４年Ａ輪融資開始投資，已連續參與共計７輪融資，經歷了美國及香港上市，

近月增持反映了對百濟神州未來價值的認同。



另外，百濟神州最大股東Ａｍｇｅｎ（安進）入股後，為公司加添發展動力。２０１９年

１０月，公司與安進達成戰略合作，同意有關在中國商業化安進的抗腫瘤產品安加維、

ＫＹＰＲＯＬＩＳ及ＢＬＩＮＣＹＴＯ，以及安進的臨床及後期臨床前管線產品組合（包括安進

的在研ＫＲＡＳ Ｇ１２Ｃ抑制劑ｓｏｔｏｒａｓｉｂ（ＡＭＧ ５１０））全球開發及未來在

中國的商業化方面的合作，股份隨即受市場關注。很快，在１１月初，百濟神州就配發新股２７

億美元（約２１４億港元），每股１３﹒４５美元（相當於每ＡＤＳ１７４﹒８５美元），正式

引入安進成為單一大股東，持股２０﹒３１％。安進入主後，不但有利公司與安進進一步合作，

更包括國際上製藥及生物技術公司。安進一直與國際上多家藥廠有合作關係，包括

Ｐｆｉｚｅｒ、Ｇｌａｘｏ、Ａｓｔｒａ Ｚｅｎｅｃａ、ＵＣＢ及Ｂａｙｅｒ等等。再者，安

進入主後，可以百濟神州作為橋樑引進其國際伙伴發展在中國及亞太地區開發及商業化創新型藥

物，可謂互惠互利。



回顧一下，百濟神州是２０１０年在北京成立的一間研發公司，成長速度快。中期業績表示

，已對ＢＲＵＫＩＮＳＡ及替雷利珠單抗進行後期臨床試驗，包括２７項針對最少１５類離散型

癌症適應症的註冊性或註冊可用的臨床試驗。在美國及在中國成功商業化ＢＲＵＫＩＮＳＡ及在

中國成功商業化百澤安（替雷利珠單抗注射液）的能力；同時與安進的全球戰略腫瘤合作在中國

成功開發及商業化安進授權的抗腫瘤管線藥物的能力。現時商業組合亦包括以下來自第三方的許

可藥物：瑞復美、維達莎及ＡＢＲＡＸＡＮＥ，根據新基物流有限公司（隸屬百時美施貴寶）的

授權，直自２０１７年以來一直在中國銷售該等藥物；以及來自安進的安加維，亦已於２０２０

年７月啟動該藥物的商業化上市。另外，公司已於９月７日正式進入滬港通及深港通，同時被納

入恆生綜合指數。雖然現時北水參予不明顯，也不能排除日後公司在業務上有突破後，會引來更

多內地投資者。長線而言，大家不妨多關注公司日後表現。

《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並未持有上述股份



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