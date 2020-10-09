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即市新聞

09/10/2020 18:01

《窩輪匯智－劉嘉輝》如何選擇合適阿里窩輪？

　　《窩輪匯智》市場熱炒阿里旗下螞蟻ＩＰＯ憧憬，刺激阿里（０９９８８）及旗下股份向上
，阿里更於本周五（９日）創上市以來日內新高２９３元，今年以來直至周五阿里在港股價升幅
約３８％排行第六，同期升幅最勁的恆指成分股依次為藥明（０２２６９）、小米
（０１８１０）、創科（００６６９）、港交所（００３８８）、騰訊（００７００），升幅約
為１０５％、９４％、６７％、４７％及４３％。
　　阿里股價及相關輪證近期受市場資金留意，近日相關輪證交投已榮升ＡＴＭＸ之首，更為個
股之首，好倉街貨量亦冠絕全場，截至１０月８日，整體好倉以坐倉資金計見２３﹒６億元，其
次為美團、騰訊及小米，分別超過１２﹒５億、１１﹒５億及９４００萬元。
　　市場上阿里的產品甚多，投資者該如何選擇？以窩輪入場，有部分投資者可能會從實際槓桿
及現價著手，找一些相對高實際槓桿及低價格選擇，可是，若單純看輪證槓桿及價格而忽略其他
條款上的因素，有機會事倍功半。
　　投資者在考慮窩輪前，除了對正股股價及波幅走勢要有看法，亦要對正股升跌的幅度及何時
發生作評估，以及一旦看錯市的對策。就以阿里為例，若認為股價短時間內出現突破，動力有機
會加大，波動性亦有望擴闊，則可以一些年期較短及輕微價外的產品應市，特點是對正股價格跳
動敏感度較高，同時實際槓桿亦有望不差。不過，若正股表現牛皮，升幅溫和，俗稱「慢牛」的
走勢，則宜選擇一些年期中線一點以及貼價之選，給予正股多一點時間，讓正股進入價內以賺取
價內值，否則如果選取到期日太短的窩輪，正股未到窩輪行使價，窩輪已經到期，投資可以變零
。更多詳情可上？豐輪證網站ｗｗｗ﹒ｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｈｓｂｃ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ查詢。
《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　劉嘉輝》
　
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。

＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品


＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。

＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

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