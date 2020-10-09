《窩輪匯智－劉嘉輝》如何選擇合適阿里窩輪？

《窩輪匯智》市場熱炒阿里旗下螞蟻ＩＰＯ憧憬，刺激阿里（０９９８８）及旗下股份向上

，阿里更於本周五（９日）創上市以來日內新高２９３元，今年以來直至周五阿里在港股價升幅

約３８％排行第六，同期升幅最勁的恆指成分股依次為藥明（０２２６９）、小米

（０１８１０）、創科（００６６９）、港交所（００３８８）、騰訊（００７００），升幅約

為１０５％、９４％、６７％、４７％及４３％。

阿里股價及相關輪證近期受市場資金留意，近日相關輪證交投已榮升ＡＴＭＸ之首，更為個

股之首，好倉街貨量亦冠絕全場，截至１０月８日，整體好倉以坐倉資金計見２３﹒６億元，其

次為美團、騰訊及小米，分別超過１２﹒５億、１１﹒５億及９４００萬元。

市場上阿里的產品甚多，投資者該如何選擇？以窩輪入場，有部分投資者可能會從實際槓桿

及現價著手，找一些相對高實際槓桿及低價格選擇，可是，若單純看輪證槓桿及價格而忽略其他

條款上的因素，有機會事倍功半。

投資者在考慮窩輪前，除了對正股股價及波幅走勢要有看法，亦要對正股升跌的幅度及何時

發生作評估，以及一旦看錯市的對策。就以阿里為例，若認為股價短時間內出現突破，動力有機

會加大，波動性亦有望擴闊，則可以一些年期較短及輕微價外的產品應市，特點是對正股價格跳

動敏感度較高，同時實際槓桿亦有望不差。不過，若正股表現牛皮，升幅溫和，俗稱「慢牛」的

走勢，則宜選擇一些年期中線一點以及貼價之選，給予正股多一點時間，讓正股進入價內以賺取

價內值，否則如果選取到期日太短的窩輪，正股未到窩輪行使價，窩輪已經到期，投資可以變零

。更多詳情可上？豐輪證網站ｗｗｗ﹒ｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｈｓｂｃ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ查詢。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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