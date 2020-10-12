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12/10/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指急須升破２４８３０

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則均屬顯著向淡。上周六（１０日）筆者於Ｆａｃｅｂｏｏｋ群組「Ｂｅｎｎｙ　
Ｌｅｕｎｇ　Ｆａｎ　Ｃｌｕｂ」內發表了每季一次的強制性公積金（ＭＰＦ）資金分配建議後
，有Ｆａｎｓ問：「若我的強制性公積金內並沒有香港科技股基金的選擇怎麼辦？」筆者認為，
大家可以改為持有恆指成分股基金，因內裡會有大量科技股，順道一提，很多人會將強制性公積
金用作炒賣工具，但這是完全不適當的做法，因這屬於超長線投資工具。
　　恆生指數陰陽燭日線圖上連續錄得兩支陰燭，保歷加通道中軸不宜得而復失。圖表形勢現屬
全面向好，上周五（９日）指數亦見再創近期升浪新高。換言之，港股短期反彈浪仍在運行中；
至於反彈浪能否演變成為新升浪，依然有待觀察。有跌浪底２４２１３曾被升越，前升浪頂
２４８３０現為短期重要阻力位，急須被升破。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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