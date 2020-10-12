《運籌帷幄－梁業豪》恒指急須升破２４８３０

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則均屬顯著向淡。上周六（１０日）筆者於Ｆａｃｅｂｏｏｋ群組「Ｂｅｎｎｙ

Ｌｅｕｎｇ Ｆａｎ Ｃｌｕｂ」內發表了每季一次的強制性公積金（ＭＰＦ）資金分配建議後

，有Ｆａｎｓ問：「若我的強制性公積金內並沒有香港科技股基金的選擇怎麼辦？」筆者認為，

大家可以改為持有恆指成分股基金，因內裡會有大量科技股，順道一提，很多人會將強制性公積

金用作炒賣工具，但這是完全不適當的做法，因這屬於超長線投資工具。

恆生指數陰陽燭日線圖上連續錄得兩支陰燭，保歷加通道中軸不宜得而復失。圖表形勢現屬

全面向好，上周五（９日）指數亦見再創近期升浪新高。換言之，港股短期反彈浪仍在運行中；

至於反彈浪能否演變成為新升浪，依然有待觀察。有跌浪底２４２１３曾被升越，前升浪頂

２４８３０現為短期重要阻力位，急須被升破。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

