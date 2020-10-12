【習近平南巡】深圳利好政策震撼彈，多股先高後回，高追欠值博率

《經濟通通訊社記者梁凱菱１２日報道》今年為深圳經濟特區成立４０周年，國家主席習近

平周三（１４日）將出席慶祝大會，並發表重要講話。在習近平南巡前，中共中央辦公廳、國務

院辦公廳周末已預先發布涉及深圳２０２０年至２０２５年規劃的方案，刺激相關深圳、大灣區

概念股率先落鑊，部分盤中更一度飆升逾半成。不過，觀乎陰陽燭形態、資金流向及大戶買沽比

率，沒有一隻在三方面全面取勝，現價再追入欠值博率。



＊深圳控股半日最硬淨飆近８％＊



一系列政策涵蓋資本市場、土地管理改革，以及國際航運稅收優惠政策等，多隻具深圳業務

的股份均炒起。

深圳控股（００６０４）日內最高升幅最大，曾攀高１０％，高見２﹒６４元，創逾一個月

新高，半日仍收漲７﹒９２％，報２﹒５９元。以現價計，暫五連升，累計升幅１７﹒１９％。

其他內房股方面，聚焦粵港澳大灣區布局的佳兆業集團（０１６３８）上揚３﹒７２％，報

４﹒１８元，盤中曾漲逾６％。越秀地產（００１２３）高收１﹒２７％，報１﹒６元，創逾七

個月高。

有從事港口相關業務的深圳國際（００１５２）一度飆近８％，創逾月高，惟中午收市升幅

亦腰斬一半，僅有３﹒９９％，報１３﹒０２元。深圳高速公路（００５４８）情況類似，曾抽

高近半成，收市僅漲２﹒６８％，報６﹒９元。



＊越秀地產技術走勢似射擊之星＊



在上述提及的股份中，只有深圳控股及越秀地產的大戶買沽比率及資金淨主動買入表現較過

去五天為佳。據經濟通報價系統顯示，深圳控股的大戶買沽比率為１００：０，意即大戶全部主

動買入，表現無懈可擊，過去五天未錄大手買入或賣出成交；半日錄逾１３５８萬元淨買入，較

過去五天平均的約１１６萬元多出約１０﹒７倍。值得留意的是，深圳控股半日錄具北水手影的

中國創盈市場服務淨被動買入約１００萬元，而佳兆業獲同一券商淨被動買入１５５萬元。

越秀地產的大戶買沽比率同錄１００：０，半日獲近６３７萬元淨買入，較過去五天平均的

近３５萬元多約１７﹒２倍。

雖然深圳控股錄大成交，半日已錄４５６５萬元，為９月１日以來最多；不過，日線圖上，

８月初分別兩度創下２﹒６６元高位，當月下旬亦曾創２﹒６５元；而今日高位則為２﹒６４元

，意味未能突破上述兩個高位，且日內略有先高後回情況，陰陽燭形態顯示手部長度恰好與燭身

一樣，與資金流向及大戶買沽比率並不匹配。

至於越秀地產，其類似射擊之星的利淡轉向形態更為明顯，而半日量比僅約１﹒４３，反映

成交更不配合升幅。



＊深圳建設先行示範區綜改試點方案出爐＊



中共中央辦公廳、國務院辦公廳，印發《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試

點實施方案》，涉及深圳２０２０年至２０２５年規劃。方案提出支持深圳在資本市場建設上先

行先試，包括推進創業板改革並試點註冊制，試點創新企業境內發行股票或存託憑證（ＣＤＲ）

；建立新三板掛牌公司轉板上市機制；優化私募基金市場准入環境；支持開展數字人民幣內部封

閉試點測試，以及推動數字人民幣的研發應用和國際合作等。

方案亦提出制定深圳放寬市場准入特別措施清單，放寬能源、電訊、公用事業、交通運輸、

教育等領域市場准入。

另外，方案同時提到將支持深圳在土地管理制度上深化探索，推進二三產業混合用地；支持

盤活利用存量工業用地，探索解決規劃調整、土地供應、收益分配、歷史遺留用地問題。

習近平即將南巡，加上示範區改革試點方案出爐，國務院常務會議更決定在粵港澳大灣區部

分地方推廣實行國際航運相關稅收優惠政策。由１０月１日起，對以珠三角９市３７個港口為啟

運港、以南沙保稅港區和前海保稅港區為離境港的水運貨物實行啟運港退稅政策，境內貨物啟運

出口即可退稅，減少企業資金佔壓成本，推動更高水平對外開放。

