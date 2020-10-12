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即市新聞

12/10/2020 09:45

《窩輪豪情－梁業豪》騰訊與美團點評帶領大市揚升

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為資訊科技業、
工業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為阿
里健康（００２４１）、安踏體育（０２０２０）與美團點評（０３６９０），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，
則宜首選永利澳門（０１１２８）、高鑫零售（０６８０８）與東亞銀行（０００２３）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、原材料業與醫療保健業。此
外，恆生綜合大型股指數成份股中，超短線投機價值最高的股票現為思摩爾（０６９６９）、阿
里健康與安踏體育，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權
證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選華潤啤酒（００２９１）、永利澳門與金沙中國
（０１９２８）。
　　港股開市後表現理想，恆生指數於２４１９７站穩了陣腳後，曾一度升上２４４５３，即市
好友控制了大局，但我們應留意國企股沽盤的出現。騰訊（００７００）與美團點評的資金淨主
動買入非常積極，後者更再創５２周新高價，沽家且戰且退。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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