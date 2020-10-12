【深圳先行】深圳先行示範區綜改方案要點懶人包

《經濟通通訊社記者趙嘉駿１２日報道》深圳特區成立４０周年之際，中央印發《深圳建設

中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案》，涉及２０２０年至２０２５年的規劃，

賦予深圳在重點領域和關鍵環節改革上更多自主權，支持深圳推進更高層次的改革開放。目標在

２０２５年取得標誌性成果，為全國制度建設作出重要示範。相關方案部分要點如下：



＊完善要素市場化配置體制機制＊



－試點創新企業境內發行股票或存托憑證（ＣＤＲ），建立新三板掛牌公司轉板上市機制

－支持開展數字人民幣內部封閉試點測試，推動數字人民幣的研發應用和國際合作

－支持建設粵港澳大灣區數據平台，研究論證設立數據交易市場或依托現有交易場所開展數據

交易

－深化戶籍制度改革，調整完善積分落戶政策

－支持在符合國土空間規劃要求的前提下，推進二三產業混合用地

－試點實行土地二級市場預告登記轉讓制度

－建立主要由市場決定的科技項目遴選、經費分配、成果評價機制



＊打造市場化法治化國際化營商環境＊



－制定深圳放寬市場准入特別措施清單，放寬能源、電信、公用事業、交通運輸、教育等領域

市場准入

－建立知識產權侵權懲罰性賠償制度，實施知識產權領域以信用為基礎的分級分類監管

－探索完善行政爭議多元解決機制，健全行政復議與行政訴訟銜接機制



＊完善科技創新環境制度＊



－支持實行非競爭性、競爭性「雙軌制」科研經費投入機制

－賦予深圳外國高端人才確認函權限，探索優化外國人來華工作許可和工作類居留許可審批

流程



＊完善高水平開放型經濟體制＊



－支持以規則銜接深化粵港澳大灣區合作發展

－完善法治領域跨境協作機制，健全國際法律服務和糾紛解決機制

－支持符合條件的在深境內企業赴境外上市融資，開展本外幣合一跨境資金池業務試點

－推進人民幣國際化方面先行先試，推動完善外匯管理體制

－推動構建與國際接軌的金融規則體系

－賦予深圳國際航行船舶保稅加油許可權



＊完善民生服務供給體制＊



－完善醫療服務跨境銜接，建立與國際接軌的醫學人才培養、醫院評審認證標準體系

－探索擴大在深高等學校辦學自主權

－加快構建以促進健康為導向的創新型醫保制度

－賦予省級電視劇審查等管理權限

－開展體育消費城市試點



＊完善生態環境和城市空間治理體制＊



－開展重要生態空間自然資源確權登記

－完善本地清潔能源供應機制，建設能源產業創新中心、創新聯合體等平台機構

－探索建立入海排污口分類管理制度

－深化自然生態空間用途管制試點

－完善無人機飛行管理制度



＊強化保障措施＊



－建立健全重大風險識別及系統性風險防範制度和政策體系

－廣東省要積極為深圳開展綜合改革試點創造條件，賦予深圳更多省級經濟社會管理權限

－建立健全與綜合改革試點相配套的法律法規、政策調整機制

－建立健全容錯糾錯機制，寬容干部在改革創新中的失誤錯誤

