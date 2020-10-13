《師傅教路－黃瑋傑》比電發盈喜，比亞迪升盈測，業務規模續擴大

《師傅教路》比亞迪電子（００２８５）發出了盈喜，預期截至２０２０年９月３０日止九

個月股東應佔溢利將較去年同期增加不少於３２０％。另一方面，比亞迪（０１２１１）向上修

正了今年前三季度業績預告，主要受惠汽車板塊業務實現恢復性增長，以及手機部件及組裝業務

盈利能力提升。



＊比電不斷積極拓寬市場領域＊



先說比亞迪電子，去年首三季度股東應佔溢利為１０﹒２６億元人民幣，據其盈利預告計算

，今年首三季度股東應佔溢利將達到４３﹒０９億元人民幣，意味第三季度股東應佔溢利達到

１８﹒３６億元人民幣。比亞迪電子盈利保持快速增長，主要受惠集團不斷積極拓寬市場領域，

成功導入新的手機及其他智能產品全球領導廠，令集團於主要客戶的份額持續提升，集團各項業

務保持健康發展，尤其是玻璃陶瓷及新型智能產品出貨量增長迅猛，推動業務規模持續擴大﹒受

益於整體營運效率提高，以及產品結構優化，盈利能力得以進一步提升﹒同時，醫療防護產品也

為集團的銷售收入及盈利增長提供正面貢獻。



＊比亞迪九個月盈利上升逾一倍＊



至於比亞迪，則對今年首三季度業績預告作出修正，股東應佔淨利潤由修正前的２８億元至

３０億元（人民幣．下同）向上修正為３４億元至３６億元，同比增幅由７７﹒８６％至

９０﹒５６％上調為１１５﹒９７％至１２８﹒６７％，意味第三季度股東應佔淨利潤將介乎

１７﹒３８億元至１９﹒３８億元，比上半年度股東應佔淨利潤１６﹒６２億元還要多，主要由

於汽車板塊業務實現恢復性增長，尤其新能源汽車銷量實現快速觸底反彈﹒其中，全新旗艦車型

「漢」一上市就成為國內高端新能源汽車市場的熱銷車型，訂單數量持續攀升，銷量持續增長。

另一方面，改款旗艦車型「唐」銷量增長迅猛，在同級別車型中銷量位居前列，兩款旗艦車型推

動了集團新能源乘用車業務取得更快增長。手機部件及組裝業務方面，則得益於業務規模進一步

擴大及盈利能力進一步提升。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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