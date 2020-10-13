  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/10/2020 15:42

《師傅教路－黃瑋傑》比電發盈喜，比亞迪升盈測，業務規模續擴大

　　《師傅教路》比亞迪電子（００２８５）發出了盈喜，預期截至２０２０年９月３０日止九
個月股東應佔溢利將較去年同期增加不少於３２０％。另一方面，比亞迪（０１２１１）向上修
正了今年前三季度業績預告，主要受惠汽車板塊業務實現恢復性增長，以及手機部件及組裝業務
盈利能力提升。

＊比電不斷積極拓寬市場領域＊

　　先說比亞迪電子，去年首三季度股東應佔溢利為１０﹒２６億元人民幣，據其盈利預告計算
，今年首三季度股東應佔溢利將達到４３﹒０９億元人民幣，意味第三季度股東應佔溢利達到
１８﹒３６億元人民幣。比亞迪電子盈利保持快速增長，主要受惠集團不斷積極拓寬市場領域，
成功導入新的手機及其他智能產品全球領導廠，令集團於主要客戶的份額持續提升，集團各項業
務保持健康發展，尤其是玻璃陶瓷及新型智能產品出貨量增長迅猛，推動業務規模持續擴大﹒受
益於整體營運效率提高，以及產品結構優化，盈利能力得以進一步提升﹒同時，醫療防護產品也
為集團的銷售收入及盈利增長提供正面貢獻。

＊比亞迪九個月盈利上升逾一倍＊

　　至於比亞迪，則對今年首三季度業績預告作出修正，股東應佔淨利潤由修正前的２８億元至
３０億元（人民幣．下同）向上修正為３４億元至３６億元，同比增幅由７７﹒８６％至
９０﹒５６％上調為１１５﹒９７％至１２８﹒６７％，意味第三季度股東應佔淨利潤將介乎
１７﹒３８億元至１９﹒３８億元，比上半年度股東應佔淨利潤１６﹒６２億元還要多，主要由
於汽車板塊業務實現恢復性增長，尤其新能源汽車銷量實現快速觸底反彈﹒其中，全新旗艦車型
「漢」一上市就成為國內高端新能源汽車市場的熱銷車型，訂單數量持續攀升，銷量持續增長。
另一方面，改款旗艦車型「唐」銷量增長迅猛，在同級別車型中銷量位居前列，兩款旗艦車型推
動了集團新能源乘用車業務取得更快增長。手機部件及組裝業務方面，則得益於業務規模進一步
擴大及盈利能力進一步提升。《輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）
　
【ｅｔｎｅｔ　Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
　
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情13/10/2020
【香港政情】林鄭：不介意深圳GDP超香港　冀深港在新平台合作
FOCUS13/10/2020
【FOCUS】進口增長爆疫來最勁　出口續衝惟隱憂浮現
中國故事12/10/2020
《神州經脈》深圳綜改方案出台A場歡　外匯風險準備金歸零人幣軟
中國故事12/10/2020
【深圳先行】習近平南下賀深圳　綜改方案「核心引擎」劍指香港
財經熱話12/10/2020
【習近平南巡】深圳利好政策震撼彈　多股先高後回　高追欠值博率
香港政情12/10/2020
【施政報告押後】劉銳紹料大灣區投票惹爭議　政治考慮礙民生政策
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet App Bonus】賞睇《頭號殺姬Ava》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>