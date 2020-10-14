《缸邊隨筆－石鏡泉》Ａ股要升幾多倍？

《缸邊隨筆》歷史上，Ａ股曾升六倍，美股升要靠美聯儲局和白宮派錢，中股升是靠政策。

２００４年和２０１４年，中央各給了股市發展的政策，跟著中股大升。今時，中央又來第三次

給股市發展的政策了。想賺不？



２００４年１月３１日，中央發布了《國務院關於推進資本市場改革開放和穩定發展的若干

意見》，解決股權分置，防止國有資產流失。在２００５至２００７年，啟動股權分置改革，上

證指數由９００多點升至６０００多點，升逾６倍多。



２０１４年５月９日，中央發布了《國務院關於進一步促進資本市場健康發展的若干意見》

。２０１４年７月，Ａ股開啟另一輪升浪，上證由１９００點升上５０００點。



＊券商：要有牛市思維＊



周五（９日）收市後，國務院印發了《關於進一步提高上市公司質量的意見》。



《意見》提出了１７項重點舉措，主要包括提高上市公司治理水平，推動上市公司做優做強

，健全上市公司退出機制，解決上市公司一些突出問題。提高上市公司及相關主體違法違規成本

等６個方面，這都是提高上市公司質素。在今時摩根與富時都增加Ａ股在新興市場的佔比時，這

個改善「產品」質素，是引資、留資的重要政策。中外資都來，就有火乘風勢之利，Ａ股何時升

穿近期３４００區阻力，應是個時間問題，一旦升破，市場就會看４０００，望６０００，再升

破，就是投資者問升幾多倍的時候。



內地有十家券商，他們對之後的Ａ股走勢及買賣建議。



這１０大券商基本認為，１０月起要作牛市思維，但亦要留意新舊經濟表現會不一，新興行

業與傳統行業的估值差會不斷拉大的。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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