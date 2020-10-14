《拆局麒想－林嘉麒》恒大短期壓力未解決，料集資陸續有來

《拆局麒想》恆大集團（０３３３３）今日（１４日）配股集資４３億港元，配股價

１６﹒５元，集資用途用作債務再融資及一般營運資金，半日收市未能守穩。事實上，恆大於本

周五（１６日）將有兩公司債到期，包括「１５恆大０５」及「１５恆大０４」，分別涉資２５

億及８０﹒８億元（人民幣．下同）。恆大地產９月份曾發行規模４０億元人民幣債券，連同今

次配股集資４３億港元，相信是部分應付償還這兩隻即將到期的債券。話說今次配股原先集資規

模是超過１００億港元，不知是昨日颱風休市關係或是投資者反應不似預期，最後規模因此大減

。說好的６０億港元呢？相信極有可能短期再伸手。



恆大債務水平的高眾所周知，截至２０２０年６月底，其恆大地產資產負債率為

８２﹒０４％，有息債務餘額５７９８﹒２５億元。至於恆大集團，期內計入非流動負債的借款

為７１１２億元，其中優先票據約１７１１億元。其中，２０１７年至２０１９年發行的票據在

２０２０年到期（即今年）的有３２億美元，幸好其中１７億美元已還款，惟尚有一筆２０１８

年發行的缺口為１５﹒６５億美元。據公司於中期報告指，是於２０１８年１１月６日及

２０１８年１１月１９日發行面值的１００％，分別發行１１﹒００厘為期兩年的優先票據，還

有時間約一個月到期。另外，２０２１年到期的票據有５隻，總額３５﹒２３億美元，約高達

２７４億港元。至於中國企業債情況好些，五隻有一隻已提早贖回，其餘４隻均在２０２３年才

開始到期。簡言之，今年有１５﹒６５億美元，明年有３５﹒２３億美元，合共高達５０﹒８８

億美元，即約３９６億港元，是今次配股金額的１０倍。巧合的是，今次配股規模相對於擴大後

股本１﹒９６％，發十次就等於今明兩年的票據缺口可用盡一般授權的兩成新股。



另一方面，恆大地產９月時因戰略投資者回購到期，消息一度令恆大股債大跌。及後，公司

與持有人進行商談，最後一份通告指，總額１３００億中，有８６３億的戰略投資者簽訂補充協

議，同意不要求進行回購並繼續持有恆大地產權益，且在恆大地產的股權比例保持不變。另有一

批１５５億人民幣，正在辦理審批手續。但是，仍有剩餘２８２億人民幣的戰略投資者未有進一

步結果披露。通告至今，已過了兩個星期，未知公司能否成功說服，假如失敗的話，這２８２億

人民幣會大大增加恆大的負擔。



恆大今次配股集資只是冰山一角，資金缺口仍然相當大。不過，有傳出今次配售星光熠熠，

獲得國際頂級投資機構踴躍認購。引入的投資者陣容豪華，包括全球最大公募基金之一

Ｖａｎｇｕａｒｄ、挪威央行主權基金Ｎｏｒｇｅｓ Ｂａｎｋ等。估計是有心人將消息傳出，

以穩定二手市場信心，以營造良好氣氛為未來集資作好準備。

《宏滙資產管理董事及策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無並持有上述股份



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