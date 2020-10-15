《新股上市》先聲（２０９６）次日孖展額５４８億元超購１５３倍

內地生物化學製藥集團先聲藥業（０２０９６）昨（１４日）次日招股，綜合券商數據顯示
，先聲藥業暫錄孖展額５４７﹒５億元，超購１５３﹒４倍，其中輝立借出１２３億元、耀才借
出１１０億元、富途借出７９﹒９億元，公司預計於１０月２７日掛牌。《香港經濟日報》
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