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15/10/2020 13:40

【新冠肺炎】據報香港和新加坡已就「旅遊氣泡」達成初步協議

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據《南華早報》引述消息人士指，香港和新加坡將於今日宣布
，雙方已就「旅遊氣泡」計劃達成初步協議，按照協議，兩地居民往來兩地將不再需要隔離。協
議生效確切日期尚未敲定，但最早有望在１１月付諸實施。
　　商務及經濟發展局局長邱騰華今日下午２時半在政府總部地下演講廳就「旅遊氣泡」事宜會
見傳媒。（ｂｉ）

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