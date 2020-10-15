【新冠肺炎】據報香港和新加坡已就「旅遊氣泡」達成初步協議

《經濟通通訊社１５日專訊》據《南華早報》引述消息人士指，香港和新加坡將於今日宣布

，雙方已就「旅遊氣泡」計劃達成初步協議，按照協議，兩地居民往來兩地將不再需要隔離。協

議生效確切日期尚未敲定，但最早有望在１１月付諸實施。

商務及經濟發展局局長邱騰華今日下午２時半在政府總部地下演講廳就「旅遊氣泡」事宜會

見傳媒。（ｂｉ）

