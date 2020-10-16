《缸邊麗評－熊麗萍》內銀任重道遠，股價彈完再軟？

《缸邊麗評》內銀股股價由７月份高位下至近期低位，平均跌幅達兩至三成，與恆指及國指

由７月份高位最多分別下跌１３％及１５％比較，內銀股明顯跑輸。內銀股近日由低位回升，是

否真正轉勢及吸納時機？



＊要求讓利，收入下降



要回答這個問題，需先了解內銀股股價疲弱的原因，以及近日股價上升是否有實質因素支持

。新冠肺炎疫情令經濟表現及企業業績疲弱，信貸需求減弱固然影響銀行利息收入，而中央政府

要求銀行信貸以支持實體經濟發展為主，加強對中小及小微企業信貸給予更大支持，並要求銀行

「讓利」，降低企業貸款利率，減少對企業的服務收費等。今年首八個月金融機構為實體經濟減

少負擔超過一億元人民幣，當中５２６０萬元是因為向企業提供較低利率；因此，銀行息率難免

收窄，而利息及非利息收入亦有所下降。

另一方面，內銀面對政治壓力之下，企業貸款質素成為市場關注點，尤其早前容許中小微企

業延期還本付息，令銀行壞帳及不良貸款比率趨升。今年上半年五大國有商業銀行受息差收窄及

壞帳增加的影響，盈利較去年同期減少１１％至１５％，單是第二季跌幅更接近三成。



＊北水推動，股價急彈＊



第三季內地經濟已明顯好轉，但大型內銀仍繼續承擔「政治」任務，息差收窄及信貸質素暫

難有改善。另一方面，銀保監為房企訂立三條紅線，防止房企過渡借貸令銀行風險上升，政策有

助減低借貸風險，但同時減少銀行利息收益。面對小型內房壞帳的風險仍不容忽視，可見內銀面

對的營運環境仍存在多項不明朗。

近日內銀股股價回升的其中一個主要原因，是銀保料放寬對大型中資銀行披露差異化的第三

季淨利潤負增長要求，按年跌幅可為１０％或更低，市場遂料內銀第三季業績非如預期般遜色，

同時亦有助銀行應對資本充足比率下跌的壓力。

另一方面，北水近期對內銀，尤其是建設銀行（００９３９）及工商銀行（０１３９８）積

極買入；而早前中國人壽（０２６２８）亦「舉牌」，持有工商銀行股權達５％。壽險資金或其

他價值型投資基金，對於已跌至估值偏低及息率回報極具吸引水平的股份有一定的買入興趣，亦

為內銀股帶來支持。



＊真正轉勢，還看經濟＊



市場對內銀第三季業績憂慮紓緩，股價短線仍有反彈空間；但要真正轉勢，仍視乎環球及內

地經濟前景，尤其是面對中美關係的新變化，內地對自身消費需求及經濟結構轉型更為重要，留

意這個過程或令內銀繼續有「讓利」壓力。因此，內銀股回復盈利增長仍需一段時間，現階段料

反彈性質，持貨者可繼續持有，而未持貨者只宜短線博第三季業績非如預期般遜色而已。《駿達

資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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