《運籌帷幄－梁業豪》應假設本周最高位已經出現

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於顯著向淡和偏淡。昨天（１５日）淡友大戶完全控制了大局，情況令人對下半個

月的港股後市感到憂慮。恆指期貨陰陽燭小時圖上，淡友大戶甫開市即發動攻勢；保歷加通道中

軸支持失守後，價位急跌往通道底部，並於其下報收。自上月２４日以來，圖上首次出現這種利

淡的情況；若今天（１６日）不見局勢逆轉，短線投機者須提防日線圖形勢會逐步轉淡。

另一方面，國指期貨陰陽燭小時圖上，早市初段價位的表現曾經明顯優於恆指期貨；可惜其

後沽盤湧至，全日收市位亦低於保歷加通道底部。近日「一浪高於一浪」的局勢開始遭到破壞，

大家應假設本周最高位已經出現；若非即市圖形勢支持行動，超短線與短線投機者均不宜急於入

市造好圖利。中長線投資方面，則暫宜按兵不動。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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