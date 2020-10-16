《窩輪匯智－劉嘉輝》ＡＴＭＸ好倉排排坐，留意引伸波幅變化

《窩輪匯智》本周港股繼續波動，呈先高後低之勢，市場憧憬國家主席習近平南巡，帶動一

眾科技股特別是ＡＴＭＸ破頂向上，其後擔心螞蟻上市進程受阻，周四（１５日）大市急回下試

２４０００點位置，其後周五（１６日）反彈，ＡＴＭＸ又重拾上升趨勢。

輪證市場的資金方面，不少資金趁周四跌市的機會入場撈底，恆指、騰訊（００７００）、

阿里（０９９８８）都有資金淨流入看好，分別超過１﹒３９億元、２４００萬及２３００萬元

。其中單日流入阿里認購證的資金超過２３００萬元。整體好倉街貨雖有減少，但目前阿里、騰

訊、小米及美團的貨量仍處於較高水平，相當於超過１８億、１２億、１１億及１０億元。即市

交投方面，焦點亦繼續集中於以上股份身上。

不少投資者會問，若繼續看好股價的表現，現水平的策略該如何調整？首先，投資者可先行

評估市場引伸波幅的走勢，以目前恆指波幅指數來說，正處於近半年低位２０％的水平附近，恐

慌情緒於３月高位見６８％之後反覆回落。因此，若預期短期內引伸波幅仍有機會保持低企及相

對穩定，是較適合作窩輪投資的環境，一旦引伸波幅止穩後再升的話，能為窩輪帶來正面的帶動

。相反，若波幅進一步收窄的話，持有窩輪則較為不利，因此可轉以敏感度較低的產品，例如年

期較長及貼價之選。

其後是街貨水平，有不少產品如阿里的街貨量已升至偏高的水平，價格有機會較受市場情緒

左右，出現偏離理論價格的情況，因此可留意適時轉倉至較低街貨及開價積極的產品。更多詳情

可上匯豐輪證網站ｗｗｗ﹒ｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｈｓｂｃ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ查詢。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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