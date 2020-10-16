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16/10/2020 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》今個聖誕送廁紙

　　《缸邊隨筆》假如你有親朋戚友在英美，今個聖誕給他們送禮，最好是送廁紙。是，送廁紙

　
　　無論英國是有序定無序脫歐，一脫之後，就有清關的手續。英國商人在過去２０多年已習慣
了歐貨輸英，不用清關，故英國的貨倉早已不存，改做其他用途去了。當英國超市缺廁紙時，所
訂之貨，是由歐洲輸入，不入倉，直達超市。今時多了清關一道手續，之前英國有過預演，結果
就是慘情。２０多年未執行過的清關程序，怎可以一下子就熟習下來？以前做過清關的人，２０
年之後，大都退休了，熟手清關人員青黃不接。如脫歐又拖拉至聖誕前才脫，則今個聖誕都未必
可以使清關順暢，結果就是貨物積壓，積壓了肥皂、洗衣粉，問題不大，光清水洗也可。但如積
壓了廁紙，就大問題，用蕉葉？用Ａ４紙？想想都覺大劑！
　
　　今時英國人未搶購廁紙，但可以預期，英脫歐後會定出現廁紙貨緊，會否帶來搶廁紙潮，走
著瞧。
　
　　美國又如何？
　
＊美國或動亂　儲糧又積物＊
　
　　最近一個調查顯示，有超過一半的被訪者，打算為未來數月可能的社會動亂而儲糧積物。
　
　　在９月，在美國大陸５０個州中，有４８個有動亂，上周芝加哥又有槍戰，多人死傷。
　
　　社會動亂之餘，尚有疫情再熾的恐懼，《ＵＳＡ　Ｔｏｄａｙ》有報道。

　　《ＵＳＡ　Ｔｏｄａｙ》於１０月７日又有嚇人文章，「啲人癲咗，會有內戰（Ｃｉｖｉｌ
Ｗａｒ）」。文章講的，是兩黨會各出陰謀，會使到局勢更亂。
　
　　在這個社會動亂、疫情肆虐、暴亂無日無之時，不少人便失業了。美國有調查，如果到選舉
前，兩黨仍未通過刺激經濟方案，則到１１月３日的選舉日時，有五分之一美國人可能口袋無錢
了。
　
　　如你是生活在這個灰暗的社會裏，你認為股市會怎辦了？如廁紙真缺，可能是要「股」紙，
而不要股票了。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
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