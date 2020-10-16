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即市新聞

16/10/2020 10:40

《窩輪豪情－梁業豪》中國恒大出現ＳＡＲ極點低位

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、金
融業與資訊科技業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為工商
銀行（０１３９８）、中國太保（０２６０１）與中信銀行（００９９８），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選石藥集團（０１０９３）、中國生物製藥（０１１７７）與中國恆大（０３３３３）。
　　中國恆大於本周三（１４日）大幅裂口下挫，短期局勢現屬全面向淡，股價暫見低位為
１５﹒３２元。須注意的，為今早（１６日）圖上出現ＳＡＲ極點低位（暫為１５﹒５６元，代
表短期跌浪有機會告一段落。周線圖上本周勢必錄得「大陰燭」，證明保歷加通道中軸的阻力非
常大。至於５個主要技術分析指標，現時皆屬利淡。鑑於此股的２０天年度化歷史波幅高達
１２７厘，大家持有其相關衍生權證或牛熊證圖利時必須格外小心，宜見利即收，須嚴守上蝕。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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