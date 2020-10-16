《再戰明天》內地公布第三季ＧＤＰ，美公布ＮＡＨＢ房屋市場指數

《經濟通通訊社１６日專訊》明日（１７日），多國財政與發展部長及央行總裁等參加

ＩＭＦ與世銀年會。

下周一（１９日），中國公布第三季國內生產總值（ＧＤＰ），美公布ＮＡＨＢ房屋市場指

數。



＊多國財政與發展部長及央行總裁參加ＩＭＦ與世銀年會＊



在外圍重要經濟活動上，明日，多國財政與發展部長、央行總裁、民間部門高管以及學界人

士參加ＩＭＦ與世銀年會。

本港時間下周日（１８日）晚９：０５ｐｍ，英倫銀行總裁貝利參加一項研討會。同時，歐

洲央行總裁拉加德參加ＩＭＦ與世銀年會期間的一場小組討論會。

９：００ｐｍ，日本央行總裁黑田東彥參加三十國集團主辦的國際銀行業會議的小組討論會

。同時，紐約聯儲總裁威廉姆斯為該行組織的網絡研討會致開幕與閉幕詞。

下周一（１９日）晚１２：０５ｐｍ至１１：００ｐｍ，英倫銀行副總裁康利夫參加ＩＭＦ

會議的小組討論會。



＊中國公布第三季國內生產總值，美公布ＮＡＨＢ房屋市場指數＊



在數據方面，明晨４：００ａｍ，美國公布整體資本流動和長期資本流動。

下周一１０：００ａｍ，中國公布第三季國內生產總值（經季節調整），季率料由

１１﹒５％下滑至３﹒３％；年率料由３﹒２％升上５﹒５％；年初至今年率料由下滑１﹒６％

升上０﹒７％。內地９月城鎮固定資產投資（年初至今）年率料由下滑０﹒３％升上０﹒９％；

工業生產（年初至今）年率料由０﹒４％升上１％；年率料由５﹒６％升上５﹒８％。內地９月

零售銷售（年初至今）年率跌幅料由８﹒６％收窄至７﹒４％；年率料由０﹒５％升上１﹒７％

。

今晚１０：００ｐｍ，美國公布１０月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料維持於８３。



＊中國鐵塔和紫金礦業派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：金榜集團（００１７２）、中國鐵塔（００７８８）、紫

金礦業（０２８９９）和中國建築國際（０３３１１）等。（ｈｏ）

