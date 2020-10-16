《品中資－羅國森》深圳概念股，騰訊（００７００）最靠譜

《品中資》今年是深圳特區成立４０周年的大日子，周初，國家主席習近平特意南下，主持

這個具有象徵意義的慶典（中國的改革開放是從深圳開始）。有人形容，習主席這次「南巡」，

可以追溯和媲美１９９２年鄧小平的南巡。

當年中國經歷了８９年政治事件，外國對中國的制裁雖然大部分都鬆開了，但經濟發展明顯

滯後，更重要是，國內又有姓社姓資的爭論。於是，鄧小平以８８歲高齡再度南巡，除了一鎚定

音外，還向國際宣示，中國對外改革開放的道路是會堅定不移地走下去。

結果，往後的２８年，深圳再迎來另一次飛躍發展。到了這個４０周年的大日子時，國際政

經形勢又再風起雲湧，同樣地，歐美國家又對中國作出制裁。不過，今是是基於中國的經濟崛起

，尤其在科技領域上，加上環球疫情嚴峻，拖著中國經濟的發展。

此時此刻的深圳，繼續得到中央的祝福，尤其在科技層面，將會作為全國其他省市的領頭羊

，吸收和總結經驗，讓其他兄弟城市借鑒。

其實，去年８月的時候，國務院已經發布了《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範

區的意見》，明顯就是賦予深圳這個任務。

中央給了深圳幾個目標，第一個是，要在２０２５年時，躋身全球經濟實力和發展質量城市

的前列，研發投入強度和產業創新能力成為「世界一流」，文化軟實力大幅提升，公共服務水平

和生態環境質量達到國際先進水平。

到了２０３５年，要成為全國典範，城市綜合經濟競爭力世界領先，建成具全球影響力的創

新、創業及創意之都；最終，到了本世紀中葉，更要成為競爭力、創新力和影響力都卓著的全球

「標桿城市」。



＊要成大灣區建設的引擎＊



習主席這次南巡，又再重提和強調深圳這個任務。習近平指出，中央賦予深圳在這個大時代

另一歷史使命，就是成為大灣區建設的重要引擎，並決定以深圳經濟特區建立４０周年為契機，

支持深圳實施綜合改革試點，以清單批量授權方式，賦予深圳在重要領域和關鍵環節改革上更多

自主權，一籃子推出２７條改革舉措和４０條首批授權事項，並期望深圳特區能推出一批重大改

革措施，形成一批可複製、可推廣的重大制度創新成果。

正正因為深圳在帶領內地經濟發展過程中扮演的角色愈來愈吃重，一眾深圳概念股在過去幾

天又再起動了。

但說穿了，所謂的深圳概念股，來來去去就只有兩隻深圳「孖寶」，即深圳國際

（００１５２）和深圳控股（００６０４），還可以加上深高速（００５４８），但深高速其實

是深圳國際的子公司。

這３家公司的共通點是，大家都是國企股。至於其他借勢炒起的深圳概念股就是民企股，而

且都是房地產相關，始終不成氣候。

不過，即使是這３隻國企身份的深圳概念股，級數都只是一般，用來間中炒下還可以，但論

長線投資價值，始終差一線。再者，受累於今年的疫情，這３家公司的業績都受到不同程度的影

響。

深圳國際有部分業務是物流相關，算是稍好，但她持有的深高速和深圳航空卻是「重災區」

，其中深高速今年的中期純利大幅倒退九成七。不過，內地疫情在下半年時已經受控，她們的業

績和股價都有望復甦。

至於深圳控股，主要業務是房地產，項目基本上集中深圳，但準確來說，她是聚焦大灣區的

（也有少量項目在大灣區以外）。某程度上，她沒有直接受累於疫情。

這３家公司的股價今年以來下跌一成七至三成六不等，今次借習主席南巡又再炒起，但似乎

只是曇花一現。另外，這３家公司從事的都是舊經濟行業，當中只有深圳國際的物流業務稍為接

得上新經濟的「地氣」。

如果不計這３隻「名副其實」的深圳概念股，還有兩隻深圳概念股是最值得大家注意的，一

隻當然是股王騰訊（００７００）了，另一隻就是今年的「明升股」比亞迪

（０１２１１）。



＊騰訊是科技加深圳概念＊



不太貼市的投資者可能不知道，其實騰訊是來自深圳的，即是她的大本營和發展歷史，基本

上都在深圳。但最重要是，雖然她不是科技硬件的公司，但她卻是資訊科技股的龍頭大哥，同樣

可以協助內地建設智慧型的城市。

至於比亞迪，今年以來的股價升幅，已經告訴大家，她不是純粹的電動車生產商了，電動車

只是一個切入點，背後的比亞迪，也就是一隻科技股，有人形容她是中國的Ｔｅｓｌａ呢！

老實說，雖然比亞迪是今年的「明升股」，風頭更勝騰訊，但論級數和長遠投資價值，我相

信，騰訊仍然高比亞迪一至兩班呢！

事實上，在４０周年慶典上，習主席也點名讚賞以馬化騰為首的騰訊領導層，在過去２０多

年對深圳改革開放過程中作出的貢獻。

由此可見，騰訊挾科技兼深圳概念，在未來深圳的發展上，肯定會扮演更重要的角色，我形

容，騰訊是最「靠譜」的深圳概念股；唯一擔心是，騰訊的規模愈來愈大，在外國是有「大到不

能倒」的保護罩，但在內地，卻可能有少許「政治」風險呢！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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