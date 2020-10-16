《日入而息》螞蟻估值提高，東涌商業地僅接３標書，金管局再入市

《今天重點》﹡報道指螞蟻集團擬提高ＩＰＯ估值至２８００億美元

﹡地政總署指東涌商業地共接獲３份標書；華坊倡政府允東涌商業地作辦公室

及數據中心混合發屏

﹡柏架山道公務員合作社，雅居樂以底價４﹒５２億投得；雅居樂指柏架山道

合作社與臨近地皮發展，建三座住宅

﹡市建局表示旺角山東街╱地士道街重建項目供應單住只屬私人住宅；市建局

今啟動旺角山東街╱地士道街重建項目，料可提供３００伙住宅

﹡港元再觸強方兌換保證，金管局注資６３﹒５５億港元

﹡中國９月美元計ＦＤＩ增２３﹒７％首三季增２﹒５％



《即日市況》﹡內銀急升科技股回勇，港股全日升２２８點收２４３８６



《深滬股市》﹡滬指悶市收升０﹒１％，放水效應累計全周漲約２％



《美元匯價》﹡歐元反覆偏軟，或再考驗１﹒１６；歐元最新報１﹒１７３０╱３３，日圓

最新報１０５﹒２３╱２５



《公司業績》﹡天業節水（００８４０）九個月虧損收窄至２０﹒４萬元人民幣



《公司資訊》﹡大發地產（０６１１１）擬額外發行１﹒３億美元１２﹒３７５厘優先票據

﹡中昌國際控股（００８５９）被指違約，遭民事申索合共逾１億元人民幣

﹡中國建築興業（００８３０）９個月收入跌近１３％，經營溢利升１％

﹡光大銀行（０６８１８）光大集團通過債轉股，總持股增至近５０％

﹡東曜藥業（０１８７５）委任黃純瑩為副主席，劉軍任首席執行官

﹡河北建設（０１７２７）中標蘭州及柬埔寨機場項目

﹡香港航空１０月２４日辦「飛悅香港」航班賞日落

﹡香港電訊（０６８２３）ＣＳＬ即日起接受登記預訂ｉＰｈｏｎｅ １２

﹡康方生物科技（０９９２６）治療皮炎注射液完成首例患者入組試驗

﹡晨訊科技（０２０００）首三季收入跌近一成，九月份挫逾３９％

﹡傳國泰航空（００２９３）下周裁員，留職員工將減薪三至四成

﹡新威斯頓（０８２４２）公布其附屬被執行財物扣押令，涉及金額約１７萬

﹡楓葉教育（０１３１７）新學期入讀學生總數約４﹒４３萬名，按年多

６﹒８％

﹡雷軍稱小米（０１８１０）核心供應商大會今日舉辦，將展示最新技術和產

品

﹡建設銀行（００９３９）王浩正式就任副行長

﹡數碼通（００３１５）今晚８時起可透過網站預訂ｉＰｈｏｎｅ １２系列

手機

﹡綠色動力環保（０１３３０）第三季垃圾進廠量按年升３０﹒６％；首三季

升２３％

﹡巨騰國際（０３３３６）與山善株式會社訂立３份設備協議，涉１﹒６億元

﹡光匯石油（００９３３）將在下周二取消上市地位

﹡中國旭陽（０１９０７）將分三個階段推進氫能產業發展

﹡張秉軍辭任濱海投資（０２８８６）主席，由王志勇接任

﹡佐丹奴（００７０９）第三季銷售額按年跌３１﹒２％至７﹒４億元

﹡惠理集團（００８０６）９月底管理資產總值約１１６億美元，按年跌

２３％

﹡中國神華（０１０８８）９月煤炭銷售升按年８﹒６％，首三季累跌

２﹒５％

﹡中國動力控股（００４７６）張韌已辭任行政總裁，但將留任主席

﹡民銀資本（０１１４１）前主席及行政總裁遭罰２１０萬，因未有及時披露

內幕消



《國企紅籌》﹡廈門港務（０３３７８）控股股東由廈門國資委轉至福建港口集團

﹡中國太平（００９６６）首９個月人壽保險業務原保險保費收入按年升

１﹒７％

﹡中航科工（０２３５７）陳元先辭任董事長，王學軍接任

﹡天津發展（００８８２）主席王志勇擬因職位調動辭任，由張秉軍接任



《神州民企》﹡雅居樂（０３３８３）柏架山道合作社與臨近地皮發展，建三座住宅；雅居

樂以１８﹒８億元人民幣取得廣州市地塊

﹡中國恆大（０３３３３）據報考慮適時回購美元債，以提振投資者信心

﹡碧桂園（０２００７）發行五年及十年期共１０億美元優先票據

﹡特步國際（０１３６８）第三季零售銷售按年錄中單位數增長

﹡陽光能源（００７５７）首９個月收入按年升５２﹒７％至４２﹒４５億元

人民幣

﹡中燃氣（００３８４）與廣東省發改委就大灣區清潔能源項目訂立合作

﹡３６１度（０１３６１）第三季主品牌產品零售額按年錄高單位數跌幅



《中國要聞》﹡福利彩票快樂８遊戲發行機構業務費比例調整至１％

﹡深圳地方金融監管局將開展融資租賃行業清理規範工作

﹡商務部表示首三季人民幣計ＯＤＩ降幅收窄至０﹒６％

﹡機構料中國三季度ＧＤＰ同比增５﹒２％，消費繼復甦

﹡報道指螞蟻集團擬提高ＩＰＯ估值至２８００億美元

﹡螞蟻強化科技形象避監管，投資者仍擔憂金融風險審查

﹡報告指截至去年末普惠小微貸款餘額增速加快至２３％；第三季中國移動遊

戲銷售收入同比增近２５％

﹡深圳逾百座自營加油站將試點數字人民幣支付

﹡上期所表示以低硫燃料油期貨為試點，探索境外設庫；上期能源將於下個月

推出國際期銅合約

﹡中國化學華東區域總部在滬揭牌

﹡滬上國企開放５０個點位，供市民免費參觀體驗

﹡中物聯表示本周中國公路物流運價指數回落０﹒０３％

﹡９月全社會用電量同比增７﹒２％，首９月增１﹒３％

﹡鵬華基金２５款產品違約拒提供報告，國信證券控股

﹡安徽今年發行政府債創歷史新高，新增專項債佔６４％

﹡人行５００億逆回購利率持平，本周累放水１９００億

﹡中國促加國停政治庇護港人，否認杜魯多強制外交指控

﹡美國扣押一批新疆製手套，生產商遭指控強迫勞動

﹡美國對智能電視等產品展開調查，ＴＣＬ三星ＬＧ涉案

﹡印度外長表示與中國的邊境問題談判正在進行中

﹡清華大學持有的華海清科擬科創板ＩＰＯ，集資１０億元

﹡荷蘭最大電訊商採用愛立信建設５Ｇ網絡

﹡中國對原產於日本、美國等進口聚苯硫醚徵收保證金

﹡福布斯今年全球最佳僱主榜：三星居首，華為排１４阿里排５０

﹡上交所潘學先稱全力配合北京推進ＲＥＩＴｓ產業發展

﹡９月人行口徑外匯佔款環比降５９﹒５億，連跌八個月

﹡中國９月美元計ＦＤＩ增２３﹒７％首三季增２﹒５％

﹡美國要求年底前關停孔子學院，中方稱或有進一步反應

﹡天貓今晚開始ｉＰｈｏｎｅ １２預購，三大運營商天貓店提供補貼

﹡政治局會議表示成渝唱好「雙城記」，打造區域協作樣板

﹡內地１至９月郵政行業業務收入同比增長１３﹒６％



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒６％，報１２７５０﹒３７點



《其他消息》﹡陳家強稱本港在大灣區角色不會被取代

﹡鄭耀棠稱曾去信中央倡近大灣區建港新社區，獲積極回應

﹡市建局表示旺角山東街╱地士道街重建項目供應單住只屬私人住宅；市建局

今啟動旺角山東街╱地士道街重建項目，料可提供３００伙住宅

﹡外交部駐港公署堅決反對美國「香港自治法」報告

﹡港府強烈反對美國國務卿報告，稱受制裁官員無畏無懼

﹡陸委會回函重申港府應務實回應台方請求

﹡蘇貞昌批陳同佳不只是渣男，盼與港府商討司法互助

﹡立會建制派包攬１６事務委員會主席，尚餘２會待定

﹡陳帆通知立法會考慮暫停一手樓空置稅草案審議工作

﹡地政總署表示東涌商業地共接獲３份標書

﹡李家超稱台方拒收通緝犯，凸顯政治籌謀

﹡本港９月發出破產令及清盤令均創約４年新高

﹡許正宇稱本港無出現走資情況，整體財政仍穩健

﹡柏架山道公務員合作社，雅居樂以底價４﹒５２億投得

﹡深股通額度全日用５﹒８億元；滬股通額度全日用４﹒９５億元，陸股通淨

流出逾５億

﹡ＺＡ Ｉｎｓｕｒｅ表示投保意外保客戶獲贈２個月免費意外住院保障

﹡豪宅價波動，中原ＣＣＬ按周跌１﹒２５％結束兩連升

﹡恆指公司表示發行商仍有意推科技指數ＥＴＦ，正進行商討

﹡華坊倡政府允東涌商業地作辦公室及數據中心混合發屏

﹡李家超稱社會事件分薄警力，首８個月罪案按年升近２５％



《新冠肺炎》﹡本港新增７宗確診，１宗源頭不明涉李鄭屋宿舍職員

﹡廣州花都芙蓉嶂度假村發現１例疑似新冠肺炎病例

﹡英國收緊防疫限制，西班牙及愛爾蘭新增病例創新高

﹡傳世衛認為瑞德西韋療法對死亡率沒有太大改善

﹡心理衛生會李鄭屋中途宿舍職員確診

﹡何栢良稱倘疫情反彈，旅遊氣泡措施談得成機會不大

﹡旅遊界表示星港旅遊氣泡無驚喜，冀安排擴大至其他地區

﹡嘉興謀三期臨床疫苗緊急接種，２劑次共４００元人幣

﹡星港達成旅遊氣泡協議，分析料國泰月收入增９０００萬元

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