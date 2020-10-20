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20/10/2020 08:03

【螞蟻上市】據報螞蟻集團已通過聯交所上市聆訊

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據《南華早報》引述消息人士指，中國及香港監管機構已為螞
蟻集團在香港上市開綠燈，繼中證監後，螞蟻昨日通過香港聯交所上市聆訊。
　　市傳螞蟻於上海及香港分別集資１７５億美元（折合約１３５６億港元）計算，合共３５０
億美元（２７１２億港元）。（ｎｓ）

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