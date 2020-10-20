《匯市縱橫－蕭啟洪》小知不及大知，小年不及大年

《匯市縱橫》美國大選不知由哪一屆開始，共和民主兩黨候選人鬥的並不是政績如何亮麗、

或是為領袖如何優秀，而是鬥誰的黑材料更少。正如上周略提及《道德經》中所謂「有無相生」

的概念，正因對手的黑，才能突顯另一方，沒有那麼黑。民調一直把握大好形勢的民主黨候選人

拜登（Ｊｏｅ Ｂｉｄｅｎ），成功繼承前次選舉候選人希拉莉（Ｈｉｌｌａｒｙ

Ｃｌｉｎｔｏｎ）的「郵件門」，又一次被人從郵件掘出黑材料。希拉莉的「郵件門」最多也是

打擊同黨競選，並內定了黨內候選人，參加洗錢、勾結媒體等；但拜登卻被揭發有勾結外國勢力

的嫌疑，透過其兒子接受中國及烏克蘭的賄款。侵侵見此則快樂地在推文中為拜登起新花名

「１０％ Ｊｏｅ」，指他是「貪腐政客」，「希拉莉與他相比也變成業餘」。



先秦諸子的哲學智慧早在幾千年前提及「故夫知效一官，行比一鄉，德合一君，而徵一國者

，其自視也，亦若此矣。」若德行及才能足夠做鄉鎮的官，就能得到鄉鎮人民認同；能做國君的

，就得一國的愛戴，但也不需自鳴得意，因這只是天道順應而為。可惜總有「小知不及大知」，

即智力淺薄的人不能理解智力淵博的理論。人貴自知，不能自知而又僭越的，只會給人落下笑柄

。在拜登與侵侵之爭上，其實侵侵又不需這麼自鳴得意，人生就最過山車一樣，難保他朝君體也

相同。多看看我國典藉，感受一下中華文化，體會「言逍遙乎物外，任天而遊無窮也。」的感悟

也許不錯。



受市場的不確定因素增加，美國總統大選、財政刺激方案延遲、英國「脫歐」、歐美新冠病

毒感染數位攀升等，但整體美匯仍受壓。美元兌離岸人民幣更跌至一年半低位，匯價在過去幾個

月下跌幅度超過７％。中國人民銀行宣布將遠期售匯業務的外匯風險準備金率下調至零，令市場

猜測人民銀行的外匯政策立場轉向中性，並逐步放鬆投資資金外流的限制，以減慢人民幣持續的

反彈趨勢。在未來一年，相信基本因素包括相對利率及經濟增長，再加上美國執意實行單邊主義

，部分中國內地企業可能因此不再需要一直以來累積應急用途的美元，這些因素均利好離岸人民

幣。美元兌離岸人民幣現時下方支持位６﹒６５，上方阻力則位於６﹒７５。



＊本周策略＊



英鎊：早前周建議候高於１﹒３０００沽出英鎊兌美元已成交，目標１﹒２８００，止蝕

１﹒３１５０。



澳元：上周建議候低於０﹒７０８０買入澳元兌美元已成交，目標０﹒７２８０，止蝕

０﹒６９５０。



歐元：本周建議候高於１﹒１８５０沽出歐元兌美元，目標１﹒１６００，止蝕１﹒２０００。



加元：本周建議候低於１﹒３０５０買入美元兌加元，目標１﹒３２５０，止蝕１﹒２９００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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