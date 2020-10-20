《股壇解碼－戴名》特朗普強勢反擊；吉利（１７５）透過併購粉飾

《股壇解碼》特朗普大病初癒已經馬不停蹄出席活動拉票，另一方面則公開希拉莉電郵門事

件的兩萬多封電郵，加上拜登父子醜聞纏身，無論是拜登本人還是民主黨都變得聲名狼藉。據民

調顯示特朗普和拜登的距離在醜聞傳出後已拉近至４％，醜聞持續發酵下去相信對拜登的選情帶

來沉重打擊，今屆美國大選的戲劇性愈來愈濃，投資者淨觀其變就好。道指重回近期高位，離歷

史高位只有約１０００點之遙，相信大選前會實現新高。



＊死灰復燃＊



亞美尼亞和阿塞拜疆第二次停火後不久再出現襲擊事件，雙方同樣地互相指責，熟是熟非實

在無法證實，但肯定鄰近的伊朗和土耳其最為著急，若果亞美尼亞和阿塞拜疆的戰火升級，相信

會有大量的難民越境避難，這突如其來的壓力肯定承受不了，最不希望局勢僵持的反而是伊朗和

土耳其兩國，相信日圓會因此繼續走強。泰國示威持續，雖然軍方表明不會鎮壓，但世事難料，

假若泰國局勢發生突變，不排除亞洲的金融體系會受到不多不少的衝擊。



＊舊酒新瓶＊



習主席南巡廣東，行程包括潮汕地區和參加深圳特區４０周年慶典，當市場熱切期望送大禮

的時候，習主席在慶典上所提出的新政策頗有舊酒新瓶的感覺，內容主要圍繞著以往政策的延續

金融發展，整個政策主要落墨在如何擴闊和深化深圳的影響力，但深圳面臨的困境是硬件不缺人

材欠奉，如何吸引人材才是關鍵，貿易戰讓大部分的實業受拖累，金融業亦受到外匯管制而難以

發展，要實現把深圳打造成全國改革典範的夢想相信並不是１０年８年內能做到。



＊好夢落空＊



上周一（１２日）、二（１３日）恆指雖然成功突破２４３４３點的阻力，加上市場預期領

導人南巡深圳會有禮物派，結果預期落空，加上其後在成交量不足且欠缺支持下調頭走軟，牛熊

證街貨比例５６：４４對比上周差不多無變化，大市走向應該係大升無份，大跌就預埋佢嘅格局

，但不得不提防牛證重倉位在２５０００點，大戶好可能先到２５０００點殺完牛證再落，疫情

反覆更加令香港本土經濟短期內難有起色，在沒有任何刺激經濟政策出台前，恆指是易跌難升的

局面，投資者宜遠離零售、消費類和地產板塊股份。



＊股票簡評＊



吉利汽車（００１７５）主要在中國生產和銷售汽車，當中包括汽車零部件採購。集團具備

縱向整合營運模式，包括研發、汽車零部件、發動機、變速箱和最終組裝。集團總部位於中國杭

州市，另有１１個生產基地分布國內其他地方，基地之間的物流也是集團運輸成本難以下降的原

因。截至今年（２０年）６月的半年度業績看，吉利汽車的營業額下降２２﹒６％，股東應佔溢

利卻下跌接近４３％，數據顯示收入下跌但成本降不下，也有可能是生意不好，市場推廣投入過

多和成本壓不下去有關。

期內吉利汽車的銀行結餘及現金約為２０２億，既然現金揸手，生意又難做，對股東最好的

交待肯定是透過併購來粉飾財務報表，市場傳聞吉利汽車盯上了賓利（Ｂｅｎｔｌｅｙ），由於

賓利近年業績表現欠佳，單單中國地區就佔了全球銷售３０％，集團收購後也許正好填補了吉利

汽車在高端市場的空缺，從多年前收購Ｖｏｌｖｏ至目前為止，集團往往通過收購合併來壯大業

務版圖，自身業務停在樽頸位置，單靠收購來獲取利潤的做法並不是拯救公司的靈丹妙藥，這種

買現成生意繼續經營的難處在於融合不同公司的文化和管理不是一朝一夕能完成，參考收購

Ｖｏｌｖｏ的例子，吉利汽車技術上沒拿到好處，銷量也一般，就只是名下多了一個世界品牌，

雖然官方對收購一事予以否認，但空穴來風未必無因，相信到時機成熟時就會公布，由於賓利近

年處於虧損狀態，吉利汽車收購後可能要負擔賓利的部分債務或虧損，這樣會造成集團的營利負

擔，加上今年國內經濟受疫情影響，下半年的銷售相信也好不到那裏，合理股價在１２﹒５元附

近。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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