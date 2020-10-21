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即市新聞

21/10/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》可開始略為看好

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於中性和偏淡。看過兩個交易日的港股表現後，本欄對本月底前的市況較前略為看
好，主因為未見淡友大戶積極入市部署。雖然本月下半個月港股大幅下挫的機減弱，投資者仍須
繼續細心觀察大戶於市場內的舉動，及早洞悉任何可能出現啟示單邊跌市將來臨的跡象。繼昨天
（２０日）於「梁業豪Ｐａｔｒｅｏｎ頻道」內詳細講解剛出現利淡消息的小米
（０１８１０）外，今天（２１日）筆者會談中國太保（０２６０１）的應市策略。
　　投機者可回復主力候低造好圖利行動，但初期只宜小注怡情，並須嚴守止蝕，以防升勢突然
逆轉。此外，大家暫時只宜持有即市倉圖利，不持倉過市。最佳的離場方法，為於每個交易日
３：４５ｐｍ後開始逐步將止蝕位╱止賺位上移，務於收市前轉回全持現金。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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