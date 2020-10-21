《台股攻略－馮偉明》台股今日微升１４點收市

《台股攻略》台幣升值，加上美股期貨造好，帶動台股今日（２１日）輕微高開，但市場觀

望氣氛仍然濃厚，加權指數終場收１２８７７點，升１４點，成交金額擴大至新台幣１６７９元

。

ｉＰｈｏｎｅ１２預購反應超乎預期，但三大蘋果概念股未見全數受惠。大立光因供應高階

光學鏡頭而帶動股價持續強勢反彈，今日收新台幣３，１４５元，升新台幣５５元。台積電為

ｉＰｈｏｎｅ１２製造Ａ１４處理器，收新台幣４５３元，升新台幣２元。鴻海股價似乎未有受

惠造好，收新台幣８０﹒４０元，跌新台幣１元。除ｉＰｈｏｎｅ１２外，蘋果無線耳機的相關

供應鏈亦成為大市焦點，興能高及康控─ＫＹ升至漲停。其他權值股方面，聯電曾升超過１％，

但尾市遇到沽壓，最終收新台幣３１﹒３５元，升新台幣０﹒１５元。ＩＣ設計股今日表現各異

。聯發科表現疲弱，收新台幣６９１元，跌新台幣６元。矽力─ＫＹ盈利表現出色，刺激股價大

升超過３％，收新台幣１８９５元，升新台幣６０元。除此之外，揚智強勢升至漲停，而力旺、

系微及威盛亦升勢強勁。

美國總統大選逼近，中美關係緊張，加上華為及中芯國際禁令問題依然左右大市走向，令觀

望氣氛持續濃厚，預料短期內指數相信難有突破。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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