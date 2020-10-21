《午市前瞻》港股短期靠穩留意中美消息，暫時二萬四至二萬五上落

《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股指數有所反彈，雖Ａ場今早表現偏軟，但仍無阻港股

上行。恆指今早高開１２６點報２４６９５點後表現反覆，未幾接近二萬五關位置，見半日高位

２４９０３點。大市主要由電訊股與內銀股領升，最終半日收報２４７４７點，升１７８點或升

０﹒７３％，主板成交６１０﹒８６億元；國企指數報１００６４點，升７６點或升０﹒７６％

，恆生科技指數報７６５７點，升１２點或升０﹒１７％。

Ａ場齊齊走軟，上證綜合指數報３３１６點，跌１１點或跌０﹒３５％，成交１４９２﹒０

２億元人民幣；深證成分指數報１３４５０點，跌１５３點或跌１﹒１２％，成交２９６１﹒１

１億元人民幣。

重磅股普遍上揚，中移動（００９４１）績後領升２％，報５０﹒９５元；建行（００９３

９）升１﹒４３％，報５﹒６８元；港交所（００３８８）升１﹒４２％，報３７２﹒２元；匯

控（００００５）揚０﹒４９％，報３０﹒９５元。而騰訊（００７００）無升跌，報５６４﹒

５元；友邦保險（０１２９９）則跌０﹒０６％，報７７﹒９元。



＊國泰大削８５００職位，半日收升４％＊



國泰（００２９３）宣布削減８５００職位，大行富瑞指該公司重組計劃消除不確定因素。

該股今早領跑行業，半日收高４﹒０２％，報５﹒９５元。至於三大國航方面亦齊揚，南航（０

１０５５）升１﹒８９％，報４﹒３１元；東航（００６７０）揚１﹒５４％，報３﹒３元；國

航（００７５３）升１﹒１６％，報５﹒２２元；而首都機場（００６９４）揚１﹒４３％，報

４﹒９５元。

手機設備股今日齊走軟，由高偉電子（０１４１５）領跌４﹒４６％，報４﹒０７元；手機

藍籌孖寶齊走低，舜宇（０２３８２）軟０﹒２３％報１３０﹒８元，瑞聲（０２０１８）跌１

﹒４５％報４４﹒０５元；比亞迪電子（００２８５）跌２﹒６６％，報４０﹒２元；丘鈦科技

（０１４７８）走落２﹒１６％，報９﹒０８元；鴻騰（０６０８８）走低０﹒９３％，報４﹒

２７元。

國家三部委指會補貼風電光伏發電，帶動相關股今早表現，新特能源（０１７９９）領升１

７﹒２８％，報８﹒５５元；保利協鑫能源（０３８００）揚７﹒７９％，報０﹒４１５元；水

發興業能源（００７５０）漲５﹒３６％，報０﹒５９元；信義光能（００９６８）升０﹒３％

，報１３﹒２元。惟福萊特玻璃（０６８６５）跌２﹒５１％，報２１﹒４元；信義能源（０３

８６８）軟１﹒４４％，報４﹒１１元；陽光能源（００７５７）跌１﹒７５％，報０﹒２２５

元。



＊憧憬美國紓困計劃，金價上升金股向好＊



美國白宮幕僚長梅多斯指，財長努欽與國會眾議院議長佩洛西磋商新紓困計劃有進展，金價

周二微升，金股向好，中國黃金（０２０９９）領跑漲１５﹒６１％，報１０﹒４４元；招金礦

業（０１８１８）揚５﹒７９％，報１０﹒４２元；紫金礦業（０２８９９）升２﹒６５％，報

５﹒８１元；山東黃金（０１７８７）走高２﹒８％，報１９﹒８４元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０

２８４０）升０﹒８７％，報１３９５﹒５元。

麥格理指澳門賭場上周收入與澳門訪客量有改善，帶動賭股今早曾全線走上，惟其後相關股

份個別發展。美高梅（０２２８２）揚１﹒０６％，報９﹒５６元；新濠（００２００）升１﹒

２６％，報１２﹒８２元；銀娛（０００２７）走上０﹒５８％，報５２﹒３元；金沙（０１９

２８）升０﹒３６％，報２８元。惟永利澳門（０１１２８）軟０﹒１８％，報１１﹒３２元；

澳博（００８８０）跌０﹒３６％，報８﹒２２元。

中金公司指內地銀行業績表現於第三季後有望陸續提升，由於宏觀經濟正復甦且外圍條件足

夠，因而料未來內銀股兩市均有６０％或以上的上行空間。內銀股今早表現向好建行（００９３

９）走上１﹒４３％，報５﹒６８元；工行（０１３９８）揚１﹒５４％，報４﹒６１元；中行

（０３９８８）無升跌，報２﹒５４元；招行（０３９６８）走高２﹒５１％，報４２﹒８元；

民行（０１９８８）升２﹒１４％，報４﹒３元。



＊麥嘉嘉：國泰成功「瘦身」值博率仍不高＊



美股昨日收高，港股今日隨外圍走高近２００點，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉向《經濟

通通訊社》表示，市場將繼續留意１１月初美國大選以及１０月底中共五中全會，港股短期內料

靠穩，如中美消息能滿足市場憧憬，港股有望重上２５０００點，短期料於２４０００點至２５

０００點區間上落。

對於國泰業務重組股價升約４％，她表示，即使國泰成功「瘦身」重組，值博率仍不高，影

響股價關鍵因素仍是全球疫情，只要一日未能復飛，仍未能對該股抱有信心。（ｐｌ、ｊｃ）

