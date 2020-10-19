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19/10/2020 11:04

《權證紅盤－朱紅》內銀股見底回升？

　　《權證紅盤》新經濟股如阿里（０９９８８）、騰訊（００７００）、美團（０３６９０）
近日創新高後，暫時在高位徘徊整固；但另一邊廂的舊經濟股的上升動力，則開始增強，中資銀
行股如建行（００９３９）、工行（０１３９８）、中行（０３９８８）等開始從１０月低位回
升，走勢配合成交。
　
　　今天（１９日）內地公布第三季度ＧＤＰ數據，據彭博綜合經濟師預測中位數，料內地
ＧＤＰ可達增５﹒５％，或將成為今年主要經濟體中唯一仍能維持增長的國家。近日有在窩輪資
金流入的數據中，看到久違的中行。上周五（１６日）有７００萬元流入中行的認購證，在該日
資金流入中，排行第四位。第一位是美團（１８００萬元流入）、第二位是港交所
（００３８８）（９８０萬元流入）、第三位是恆指認沽證（８００萬元流入）。筆者記憶中，
上次中行入榜應該有半年或以上了。
　
　　內地經濟活動恢復後，中資銀行的盈利有望於下半年逐步恢復，上周公布的內地９月人民新
增貸款及社會融資規模均超預期，市場預期內銀股最壞時期或已過去，料第三季業績或帶來催化
劑。有研究報告指人行允許宏觀槓桿率暫時上升，目前信貸條件或有利內銀股。
　
　　建行股價在１０月７日低見４﹒９３元後，穩步上揚，走勢配合成交，股價重上５０天線。
如看好建行，可留意建行認購證２７９２８，行使價５﹒８９元，２０２１年２月到期，實際槓
桿１１倍。如看好工行（０１３９８），可留意工行認購證２８５７９，行使價４﹒５１元，
２０２１年７月到期，實際槓桿７倍。如看好中行，可留意中行認購證２８６４２，行使價
２﹒６３元，２０２１年４月到期，實際槓桿７倍。《中銀國際股票衍生產品部董事　朱紅》
　
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