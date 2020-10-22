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即市新聞

22/10/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》研究好淡大戶部署積極程度的差距

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於偏好和偏淡。雖然本周首兩個交易日港股表現不錯，暫時解除了大市於本月底前
大幅急挫的威脅，本欄會繼續摸著石頭過河，高度提防淡友大戶的突擊。希望中期局勢可於本月
底前成功轉好，令好友較容易於下月將對手擊退。眾所周知，美國總統選舉將於下月３日舉行，
屬於一個重大的不明朗因素。相信好淡大戶正在為選舉結果積極部署，並作好兩手準備。
　　其實，好淡大戶的部署可於期貨、期權市場內看得出來，投資者若願意花點時間去研究，應
可對港股後市走向有些掌握。從好友大戶與淡友大戶於部署積極程度上的差距變化來看，我們可
得悉哪一方對後市走向較有信心。這段期間，投資者宜採取較為保守的應市態度，不應急進。《
經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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