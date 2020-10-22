《午市前瞻》資金預留認購螞蟻集團，港股欠活躍預料維持區間上落

《經濟通通訊社２２日專訊》美國眾議院議長佩洛西與財長姆努欽繼續就財政刺激方案談判

，有傳雙方就財政刺激方案的意向接近達成，惟需要在大選之後才可向國會表決，隔晚美股三大

指數輕微下挫。港股連升四日累漲近６００點今見回吐，低開５８點報２４６９６點，多個板塊

下挫，中資電訊和內需股跌幅較明顯，重磅騰訊（００７００）隨科指下滑，加上滬深兩市再跌

，恆指跌幅擴大至１９７點低見２４５５６點。內銀股和濠賭表現較佳，恆指跌幅收窄，半日收

跌５５點或０﹒２２％，報２４６９９點，失百天線（２４７１３點），主板成交５５０﹒５億

元。國企指數報１００４７，跌３０點或跌０﹒３０％。

科指繼續跑輸，跌７０點或０﹒９３％，報７５４７點。

重磅股方面，中國駐英大使劉曉明昨日在社交媒體發帖，指中國正繼續推動改革開放，希望

為包括匯控（００００５）在內的國際企業創造更多機會；同日，匯控宣布已開始對英國的商業

銀行業務進行重組，將在商業銀行部門裁減最多３００人，該股股價早市爭持，半日收升０﹒１

６％，報３１﹒１元。港交所（００３８８）跌１﹒３５％，報３６６﹒４元；友邦（０１２９

９）微升０﹒１９％，報７７﹒８５元。

Ａ股兩市低開低走，上證綜指收報３２９７點，跌２７點或０﹒８３％，成交１４３６﹒０

４億元人民幣。深證成指收報１３３４１點，跌１２６點或０﹒９４％，成交２６２０﹒７０億

元人民幣。



＊聯通回吐近一成，憧憬中場復甦金沙漲半成＊



昨日走高的中資電訊股今日大幅回吐，聯通（００７６２）今年首三季純利按年增逾一成，

花旗稱，聯通由於固定電話服務收入遜色，故第三季度收入低於預期，半日插９﹒８３％，報５

﹒４１元，為表現最差恆指及國指成分股；中金則看好電訊行業價值正逐步復甦，預計聯通將穩

步推進５Ｇ網絡建設。中電信（００７２８）亦走低４﹒６％，報２﹒４９元；中移動（００９

４１）跌３﹒０８％，報５０﹒３元。

濠賭股造好，金沙（０１９２８）第三季盈轉虧損５﹒６２億美元，但管理屠指，十一黃金

周期間高端中場分部的業務量回升幅度最大，預期隨訪客增加中場市場將會復甦，金沙半日升４

﹒８４％，報２９﹒２５元，為表現最佳藍籌；銀娛（０００２７）升３﹒８４％，報５４﹒１

５元；新濠國際（００２００）升３﹒７６％，報１３﹒２６元；澳博（００８８０）揚３﹒４

１％，報８﹒４８元；美高梅（０２２８２）升１﹒３４％，報９﹒８５元；永利澳門（０１１

２８）報１１﹒９元 升６﹒０６％。



＊內銀股逆市向上建行漲近３％，疫苗股回吐＊



近來內銀頻頻被中國當局處罰，銀保監稱會加大金融反腐力度，嚴厲打擊風險背後的利益關

聯和關係紐帶。內銀仍逆市上揚，建行（００９３９）揚２﹒６５％，報５﹒８１元；農行（０

１２８８）升１﹒０９％，報２﹒７８元。工行（０１３９８）走高２﹒４％，報４﹒７元。中

行（０３９８８）升１﹒９６％，報２﹒６元。民行（０１９８８）獲匯證上調評級至買入，升

１﹒６３％，報４﹒３７元。

《路透社》引述巴西衛生監督局報道指，阿斯利康和牛津大學研發的新冠肺炎疫苗臨床試驗

中有測試者死亡，局方正展開調查。不過報道引述知情人士指，該志願者並未接種疫苗。康希諾

生物（０６１８５）跌４﹒５８％，報１８１﹒３元；國藥（０１０９９）跌１﹒８９％，報１

６﹒５８元。昨日急漲的藥明生物（０２２６９）今早回軟０﹒４４％，報２２４元；藥明康德

（０２３５９）跌２﹒４２％，報１１６﹒８元。富瑞指三生製藥（０１１７７）計劃將其益賽

普藥品的平均售價降低５０％，預計會令收入及淨利潤下滑，因此下調公司目標價１７％，三生

製藥股價挫７﹒０２％，報７﹒８１元。



＊特斯拉季績勝預期，比亞迪股份續尋頂＊



隔晚美股受到瑞信研報和市場消息影響，中概教育股大跌，新東方在線（０１７９７）挫４

﹒７％，報２９﹒４元；為表現最差科指股。

阿里巴巴（０９９８８）天貓雙１１預售啟動，首小時內３００多個品牌預售成績已超過去

年預售首日的全日成交額，阿里微跌０﹒１３％，報２９９﹒８元；另旗下螞蟻傳下周招股，１

１月６日上市，阿里參與Ａ股配售認購７﹒３億股。

ＡＳＭ太平洋（００５２２）將於下周三（２８日）公布今年首三季業績，摩通最新上調

其目標價近１９％，半日升２﹒９３％，報８７﹒７元。文旅部公布，暫不恢復旅行社出入境團

隊旅遊，美團（０３６９０）跌１﹒３４％，報２６５﹒４元。騰訊（００７００）跌１﹒３２

％，報５５９元。

特斯拉第三季業績勝預期，維持銷量目標５０萬輛不變。特斯拉概念股個別發展，比亞迪股

份（０１２１１）最高見１４４﹒７元再破頂，收升３﹒０８％，報１４３﹒８元。贛鋒鋰業（

０１７７２）軟０﹒６８％，報４３﹒７元；雅迪控股（０１５８５）升１﹒９２％，報１１﹒

６８元；福耀玻璃（０３６０６）跌１﹒０６％，報２７﹒９５元。



＊何啟俊：中美關係不明朗令市場維持觀望＊



港股本日「悶市」，早市於２００點高低位波幅間遊走。千里碩證券研究部經理何啟俊向《

經濟通通訊社》表示，市場於美國大選及中共五中全會前較為謹慎，加上要為螞蟻集團上市預留

資金，故近日港股整體不活躍。他指出，中美關係持續不明朗令投資者保持觀望，美國最新將６

家中國傳媒駐美機構列為外國使團，反映特朗普於大選前將繼續壓制中國。他建議投資者如想入

市，可著眼於內需股及新股，但要留意劵商於螞蟻集團上市前會收緊孖展額。他料港股短期維持

２４０５０點至２５０００點區間上落。（ｐｌ、ｎｓ）

