《小傳日記》魚缸續浮沉，缸友要留神，靠內銀托市，電訊佬下試

《小傳日記》隔晚花旗國都係走弱，因為「孖屐」睇實大選同埋財政刺激方案，亞洲呢邊都

全線低走，魚缸又點會好過呢？恆指今早低開５８點後跌幅擴大，盤中一度低見２４５５６點，

跌１９７點，但５０天線有支持，中午收市前跌幅收窄，午後仲升返上嚟！內銀佬呢期掂過碌蔗

，建行（００９３９）、工行（０１３９８）成為今日「抗跌神器」；撐住下午個市最多升６２

點，見２４８１７點盤中高位，之後回順，埋單收報２４７８６，升３１點，重上百天線（約２

４７１４點）。主板成交１０７１﹒８２億銀微跌２巴仙。國企指數報１００８５，升７點。恆

生科技指數報７６２０，升２點。

內地Ａ場今日都軟腳，上證綜指連跌兩日，不過守得住３３００點關，收報３３１２，跌１

２點或跌近半巴仙；深證成指報１３３９６，跌７１點或跌近１巴仙。兩市成交合計縮減至６６

３７億銀人仔。

大隻藍戰士方面，下周放榜嘅大象（００００５），今日總行門口一對銅獅重光，腳頭好帶

動隻佬漲近１巴仙，報３１﹒２５銀；螞蟻集團準備緊ＩＰＯ，據報估值提高至最多４６１０億

美金，不過阿里巴巴（０９９８８）今日唔多精神，仍軟一格，報３００銀；有指百度將會二次

回港上市，但今日生發發（００３８８）跌近半巴仙，報３７０銀；ＱＱ（００７００）挫近１

巴仙，報５６３﹒５銀；ＡＩＡ（０１２９９）微漲近１巴仙，報７８﹒２５銀



＊內銀獲唱好股價飛高高，人仔高位見內房榮辱現＊



內銀佬呢期真係叻叻豬，成為缸友們的「抗跌神器」，匯證最新報告將民行（０１９８８）

Ｈ股評級由持有上調至買進，其他內銀佬一同發威，民生銀行跳高２巴仙，報４﹒３９銀；連日

有北水大媽捧場嘅建行（００９３９）走高逾２巴仙，報５﹒７９銀；工行（０１３９８）抽升

近３巴仙，報４﹒７１銀；中行（０３９８８）揚近２巴仙，報２﹒６銀；農行（０１２８８）

升逾１巴仙，報２﹒７８銀。郵儲行（０１６５８）飆升逾半成，報３﹒９９銀；為表現最好國

指成分股。招行（０３９６８）六連升兼創新高，收市跳高近３巴仙，報４３﹒９５銀。

呢期人仔當旺，人民幣中間價高見６﹒６５５６，創埋兩年半高位，不過內房佬走勢就榮辱

互見啦！碧桂園（０２００７）跳高近４巴仙，報９﹒７８銀；華潤置地（０１１０９）慘慘豬

挫２巴仙，報３４﹒３５銀；中海外（００６８８）漲近１巴仙，報９﹒７２銀；中國恆大（０

３３３３）升逾２巴仙，報１５﹒２６銀；萬科企業（０２２０２）跳高近２巴仙，報２４﹒５

５銀。



＊電訊佬齊倒聯通最糟糕，研發難處碰疫苗佬跌痛＊



而琴日領跑魚缸嘅中資電訊佬，今日又打回原形！由公布業績嘅中聯通（００７６２），仲

有中移動（００９４１）領跌藍戰士，前者插低近一成二，報５﹒３１銀；後者下滑近３巴仙，

報５０﹒５銀；中電信（００７２８）插低逾５巴仙，報２﹒４７銀；鐵塔（００７８８）潛水

近１巴仙，報１﹒３１銀。

據報阿斯利康同牛津大學研發嘅肺炎疫苗臨床試驗入面有測試者死亡。雖然消息人士話嗰個

測試者並未接種過疫苗，不過啲疫苗佬都齊齊跌痛！被富瑞下調目標價差唔多兩成嘅三生製藥（

０１５３０）就慘慘潛水近７巴仙，報７﹒８５銀；康希諾（０６１８５）下滑近４巴仙，報１

８３銀；國藥控股（０１０９９）起哄近半巴仙，報１６﹒９６銀；藥明生物（０２２６９）就

插低近１巴仙，報２２３﹒２銀；中生製藥（０１１７７）下滑近１巴仙，報７﹒９８銀。



＊賭佬跌勢逆金沙最叻醒，保利協鑫曳光伏佬失威＊



賭佬經過琴日跌慘之後今日齊叻醒！金沙（０１９２８）雖然第三季業績要盈轉虧５﹒６２

億銀美金，但管理層都對孖屐復甦有信心，所以今日都開心領跑賭佬，金沙起哄逾５巴仙，報２

９﹒３５銀，係全日表現最好藍戰士。永利馬交（０１１２８）彈起近５巴仙，報１１﹒７４銀

；銀娛（０００２７）起飛逾５巴仙，報５４﹒８銀；新濠（００２００）起哄逾４巴仙，報１

３﹒３４銀；澳博（００８８０）飛起逾４巴仙，報８﹒５６銀。

美股隔晚有太陽能股暴瀉，連累香江呢邊嘅光伏股插水，保利協鑫（０３８００）下滑近９

巴仙，報０﹒３７５銀；陽光能源（００７５７）插低近８巴仙，報０﹒２１銀；信義能源（０

３８６８）插低近７巴仙，報３﹒７７銀；信義光能（００９６８）下滑逾３巴仙，報１２﹒５

８銀；而下周二公布業績嘅福萊特玻璃（０６８６５）就要潛低逾５巴仙，報２１銀。請請！



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