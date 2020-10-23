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即市新聞

23/10/2020 16:40

《陸言堂－陳永陸》短期可留意內銀及內險股

　　《陸言堂》最後一場美國總統選舉辯論，其實比第一場更沒有睇頭，就算大家覺得特朗普更
為斯文，這只是由於整個辯論有不少規範，令他無法如之前般暢所欲言；至於拜登的對華政策看
似更為強硬，但似乎亦只是由於他不想糾纏在自己及其兒子的「電郵門」問題上，故此這可能是
一個轉移視線的做法。
　
　　不過，經過兩次交峰，加上距離美國總統選舉只有１０多日的時間，以現在的情況分析，
「中國牌」似乎不是兩位總統候選人要考慮的方案，反而疫情問題，又或者拜登父子的「電郵門
」問題，似乎才是兩人主力討論的方案。不過，問題是沒有「中國牌」，令中港兩地股市暫時不
受美國因素所影響，但現時誰勝誰負仍然是未知之數，如果拜登成為下屆美國總統，那麼中美之
間的矛盾，絕對可以緩和，可是特朗普成功連任，那麼中美的關係難免會惡化，這絕對是一大風
險，因為自從「電郵門」事件後，特朗普逆轉勝的機會仍然存在。
　
　　當然，距離１１月３日，仍然有一段距離，故此，短期較值得留意的因素，乃是中國的五中
全會的結果，預期中央會將會集中在五大層面，當中包括城市化２﹒０、對外開放產業鏈、科技
自主化、減低碳排放和人民幣國際化。不過，從近日內銀與內險股表現較為理想去分析，則似乎
大家同時憧憬五中全會，將會推出一些有利金融市場發展的政策。
　
　　事實上，內地銀行正在進行重整，其中資產負債表清理得更快及徹底，這將有助一眾內地銀
行能在未來２至３個季度，會有較為健康的財務及盈利表現。至於內險股，所以復甦速度十分緩
慢，但保費增長最壞時期可能已經結束，加上內地的疫情已全面受控，令內險全面恢復趨勢一直
持續，這都利好一眾內險股的走勢，加上內銀及內險股之升勢剛剛出現，以及新經濟股持續有回
吐的壓力，資金可能會流入一眾金融股上，加上五中全會的因素，所以短期投資者可以留意有內
銀及內險股份。《獨立股評人　陳永陸》
　
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