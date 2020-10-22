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即市新聞

22/10/2020 08:06

《豪匯有期－陳健豪》澳元短線受壓，但調整可吸納

　　《豪匯有期》上星期美匯指數累積上升０﹒６７％，屬三星期以來最佳，不過這星期開局以
來美匯指數就持續受壓，執筆時更一度跌至９２﹒７７水平，其中歐元及英鎊在負面新聞充斥下
上升，令市場有點摸不著頭腦。不過我早已指近日美匯指數只在９月份反彈波幅９１﹒７－
９４﹒７之間波動，即市支持區在９２﹒５－９２﹒７、阻力則分別在９３﹒２及９３﹒９，似
乎在美國大選前仍未擺脫上落市況。困擾市場的因素仍然離不開疫情發展、新一輪刺激經濟方案
、美國總統大選以及英國脫歐談判等。
　
　　疫情方面，市場似乎已經習以為常，法國、英國、意大利部分大城市重新實施人流管制措施
，一旦冬季來臨，情況將可能更趨嚴重。不過近日可見死亡率明顯降低，加上疫苗傳聞已久，市
場預期明年第二季、第三季在美國及歐洲大部分人口接種，相信市場已開始消化這消息。至於新
一輪刺激經濟方案及美國總統大選，則屬美國政客的政治博弈，兩黨政客在總統選舉前盡最後努
力，繼續把球踢來踢去令市場疲於奔命，由於時間所限，幾乎無法在１１月３日總統大選前推行
紓困計劃。不過美匯指數在一眾外幣眾多負面因素充斥下仍持續調整，相信在未來兩星期仍有機
會再次回升，在長線看淡的情況不變下，短線在９２﹒５反而有機會先作反彈。
　
　　近期焦點雖集中在歐元及英鎊身上，澳元則維持在０﹒７０－０﹒７４之間高位整固。澳洲
央行日前公開１０月會議記錄顯示，委員們曾經在會議上討論進一步放寬貨幣政策的可能性，包
括減息至零、及進一步購買更長年期的國債，以將債息壓低，令澳洲１０年期債息已比美國１０
年期債息為低，直接削弱澳元兌美元的吸引力。央行在會議中亦有討論前瞻指引性質，以及寬鬆
政策對匯率的影響，加上評級機構標準普爾維持澳洲ＡＡＡ的信貸評級，惟前景展望為負面，暗
示未來有下調信貸評級的可能，相信短期仍然會限制澳元的反彈幅度。
　
　　技術上，澳元兌美元險守支持０﹒７０００水平作出反彈，相信暫時未有條件重拾上升動力
，預期在０﹒７０２０－０﹒７２５０之間整固機會較高。一旦美元技術反彈或市場避險情緒重
燃，亦不排除澳元跌穿０﹒７重新測試０﹒６９水平，不過我仍建議在０﹒６８２０－
０﹒７０２０之間慢慢收集澳元，在美國大選美元延續今年４月至８月的跌勢、重新下跌機會仍
高，長線投資者仍以美元反彈慢慢收集澳元為主，再跌至更重要支持０﹒６６８０－
０﹒６７２０機會仍然不高。《艾德證券期貨董事總經理　陳健豪》
　
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