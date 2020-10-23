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即市新聞

23/10/2020 17:32

《窩輪匯智－劉嘉輝》螞蟻招股，ＡＴＭＸ如何部署？

　　《窩輪匯智》下周金融市場焦點眾多，外圍方面美國大選進入最後階段，適逢螞蟻招股進入
大直路，在資金持續流入的背景下，恆指重上並企穩１００天線，周五（２３日）一度逼近兩萬
五關口，整體成交配合增加。輪證市場的焦點繼續落於ＡＴＭＸ身上，截至１０月２２日的數字
，市場好倉街貨最多個股依次為阿里（０９９８８）、騰訊（００７００）、小米
（０１８１０）、美團（０３６９０）及恆指，相當於２２﹒４億、１３﹒８億、１１﹒４億、
１０﹒９億及９﹒５億元。
　　下周重陽節假期，港股只有四日市，亦是期指結算的時間，投資者在螞蟻招股前後的輪證策
略又該如何部署？
　　首先，大市雖然反覆回升至近兩萬五關口，然而日內的整體波幅卻平平無奇，參考恆指波幅
指數仍處於過去數個月的低位徘徊，本周五約於２２％的樓下，過去三個月高位見２６％、半年
高位則為３９％左右。以上提及個如ＡＴＭＸ等個股，部分近日的波動性亦有所減少，表現較為
反覆。假設引伸波幅繼續受壓，將對窩輪持倉較為不利，特別是一些相對價外及短期年的產品，
對引伸波幅變化的敏感度就較高。如認為情況將會持續，若打算以窩輪坐倉作中線部署的投資者
，在產品選擇上可考慮換馬至貼價及年期較長窩輪。
　　至於指數方面，投資者除了可留意恆指表現之外，相關Ａ股ＥＴＦ近日已現顯著突破，以南
中Ａ５０（０２８２２）為例，近日基金價格發力升破２０１５及２０１８年的雙頂密集區，滬
深３００指數ＥＴＦ（０３１８８）亦升破２０１８年高位。想捕捉Ａ股投資機遇，更多詳情可
上匯豐輪證網站ｗｗｗ﹒ｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｈｓｂｃ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ查詢。
《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　劉嘉輝》
　
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。

＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品


＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。

＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

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