《窩輪豪情－梁業豪》好友宜守穩於現水平，長周末前不應急於進攻

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、非必

需性消費業與原材料業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

工商銀行（０１３９８）、中升控股（００８８１）與銀河娛樂（０００２７），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

票，則宜首選石藥集團（０１０９３）、粵海投資（００２７０）與高鑫零售（０６８０８）。

兩個指數期貨均略為低開，屬於淡友大戶向對手發出「切勿強攻」的訊號。恆指期貨陰陽燭

小時圖上，ＲＳＩ率先跌穿５小時平均線，其餘４個主要技術分析指標均屬利好。２４８６９為

當前即市重要阻力位，好友急須攻抵其上企穩。四大指數的開市位均呈偏低，幅度介乎

０﹒６５％至１﹒４７％之間，以科技指數的表現最差。此外，日股與內地股市的表現均未見受

到昨晚（２２日）美股強勢的刺激。長周末前，好友的任務只為守穩於現水平，不應急於進攻。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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